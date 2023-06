Bulletin Météo Algérie : entre la canicule et la pluie, que disent les prévisions pour ce 22 juin ?

Dans son bulletin météo de ce jeudi 22 juin 2023, l’Office National de la Météorologie (ONM) a prévu un ciel dégagé à partiellement voilé en général sur les régions Nord du pays. Avec des températures maximales oscillant entre 27 et 34 °C sur les régions côtières et entre 31 et 41 °C sur les régions intérieures du pays.

Concernant les régions du Sud, Météo Algérie a indiqué qu’un temps dégagé à partiellement voilé en général sera également au rendez-vous, notant toutefois qu’un temps généralement voilé marquera l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili, avec formation de quelques orages isolés durant l’après-midi, pouvant provoquer des pluies locales. Du côté du mercure, les températures maximales prévues ce jeudi atteindront entre 38 et 47 °C sur les régions sahariennes.

Ainsi, les prévisions météo de ce jeudi 22 juin prévoient des températures avoisinant les 27 °C à Tenes, Skikda et Jijel, 29 °C à Alger et 31 °C à Oran. Pour cette fin de semaine, la température atteindra 35 °C à Guelma, 37 °C à Mascara, 38 °C à Naama et à In Amenas, 40 °C à Bouira et à Ouled Djellal, 41 °C à Boussada et 44 °C à Timimoun.

En outre, les services de l’ONM ont placé en vigilance jaune « canicule » les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Adrar et In Salah, mais aussi, Béjaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf et Guelma. De plus, Météo Algérie a placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas de Tamanrasset et In Guezzam.

La même source a également émis une autre alerte à la vigilance qui met en garde quant aux vents violents et aux vents de sable. Cette dernière concerne les wilayas de Laghouat, Djelfa, Ouled Djellal, M’sila, Medea, Bouira et Bordj Bou Arreridj.

Coups de soleil : causes, remèdes et précautions à prendre !

Les coups de soleil peuvent être douloureux et nuisibles pour votre peau. Comprendre leurs causes, découvrir des remèdes efficaces et apprendre comment les éviter est essentiel pour profiter du soleil en toute sécurité.

Les coups de soleil sont généralement causés par une exposition excessive aux rayons ultraviolets (UV) émis par le soleil. Ils peuvent survenir lorsque vous vous exposez sans protection adéquate, notamment en négligeant d’appliquer une crème solaire avec un indice de protection élevé.

Pour soulager les coups de soleil existants, vous pouvez utiliser des remèdes naturels tels que l’aloe vera, qui possède des propriétés apaisantes et hydratantes pour la peau. L’application de compresses froides ou de lotions à base de camomille peut également aider à réduire l’inflammation et les rougeurs.

Cependant, la meilleure approche consiste à prévenir les coups de soleil en prenant des précautions appropriées. L’utilisation d’une crème solaire à large spectre avec un indice de protection solaire (FPS) d’au moins 30 est essentielle, en l’appliquant généreusement sur toutes les parties exposées de votre corps, même les zones moins évidentes comme les oreilles et les pieds.

Par ailleurs, il est aussi recommandé de porter des vêtements légers mais protecteurs, tels que des chapeaux à larges bords et des vêtements à manches longues. Trouver de l’ombre pendant les heures les plus chaudes de la journée, entre 10 heures et 16 heures, peut également réduire votre exposition aux rayons UV nocifs.