Bulletin Météo Algérie : entre averses de pluies et canicule, quel temps fera-t-il ce 13 juin ?

Après quelques jours d’accalmie, la pluie semble faire son retour affectant différentes régions du pays. En effet, les services de Météo Algérie avaient émis des bulletins météorologiques spéciaux (BMS) mettant en garde quant aux averses de pluies. Pour ce mardi 13 juin, la pluie persistera sur différentes régions, notamment celles du Nord, tandis que la canicule touchera les régions du Sud.

Météo Algérie a placé en vigilance jaune « orage » les wilayas de Tipaza, Ain Defla, Blida, Alger, Boumerdes, Médea, Tizi Ouzou, Bouira, Béjaia, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Souk Ahras, Constantine, Tebessa, Oum El Bouaghi, Khenchela, Biskra, Batna, Guelma, M’sila, Tissemsilt, Tiaret, Saida, El Bayadh, Laghouat, Djelfa. Mais aussi, les wilayas de Tamanrasset, In Guezzam, Djanet et Illizi.

Il convient de noter que le premier BMS de l’ONM concerne les wilayas de Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Batna, Biksra, Khenchela et Tébessa. La quantité de pluie attendue au niveau de ces wilayas atteindra entre 30 et 50 mm durant la validité de cette alerte qui reste en cours jusqu’à 06h00 aujourd’hui. Le second BMS de l’ONM place en vigilance orange les wilayas de Tiaret, Tissemsilt, Médea, le Nord de Djelfa, Bouira, Bordj Bou Arreridj et Sétif, et prévoit des pluies dont la quantité atteindra entre 20 et 40 mm, et ce, jusqu’à 03h00 ce mardi.

En outre, une vague de chaleur continue d’affecter ce mardi certaines régions du Sud, notamment l’extrême Sud vers le Sahara central et le Sahara oriental. D’ailleurs, Météo Algérie a placé en vigilance jaune « canicule » les wilayas de In Salah, Adrar et Bordj Badji Mokhtar. Ainsi que les wilayas de Illizi, Ouargla, El Oued et Touggourt.

Que disent les prévisions météo en Algérie pour ce mardi 13 juin ?

Par ailleurs, les prévisions météorologiques pour ce mardi 13 juin 2023 indiquent qu’un ciel généralement dégagé marquera les régions Ouest du pays, avec formation de nuages, accompagnés de légers orages, sur les hauts plateaux à partir de l’après-midi.

En revanche, au niveau des régions Centre et Est du pays, Météo Algérie a prévu un temps généralement voilé à localement nuageux, avec des pluies orageuses accompagnées de chutes de grêle. Notant que ces pluies seraient abondantes localement au niveau des régions intérieures, les hauts plateaux et les Aurès.

Enfin, concernant les régions Sud du pays, un ciel généralement voilé couvrira l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili et le Sahara oriental, avec formation de quelques cellules orageuses isolées à partir de l’après-midi, pouvant provoquer des pluies locales.

Quant aux températures maximales prévues aujourd’hui, elles oscilleront entre 25 et 31 °C sur les régions côtières, entre 25 et 33 °C sur les régions intérieures et entre 35 et 47 °C sur les régions sahariennes. Ainsi, l’ONM a prévu 26 °C à Jijel et à Sétif, 27 °C à Skikda, 28 °C à Alger et à Khenchela et 29 °C à Tenes et à Oran. De plus, les mêmes services ont indiqué que le mercure atteindra 30 °C à Bouira, 32 °C à Chlef, 33 °C à Mascara, 38 °C à Béchar, 42 °C à Djanet et 45 °C à Ouargla.