Bulletin Météo Algérie du vendredi 16 août : que nous réserve le temps pour ce week-end ?

Le week-end est enfin là, et il est temps de planifier vos activités. Mais avant de vous lancer, jetez un coup d’œil aux prévisions météo pour ce vendredi 16 août 2024. La pluie a fait son retour dans plusieurs régions du pays, annonçant déjà les premières couleurs de l’automne qui approche à grands pas.

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis un Bulletin Météo Spécial (BMS) en vigueur jusqu’à 9h00, plaçant en vigilance orange « pluie » les wilayas de Laghouat, Djelfa, le Nord d’Ouled Djellal, M’sila et Batna, avec des précipitations estimées entre 20 et 30 mm.

🟢 À LIRE AUSSI : La Promenade des Sablettes fait peau neuve : voici ses nouvelles infrastructures

De plus, Météo Algérie a émis une vigilance jaune pour les wilayas de Souk-Ahras, Tissemsilt, In-Guezzam, Bordj-Bou-Arreridj, Béjaïa, Bordj-Badji-Mokhtar, Tiaret, Mila, Tamanrasset, Oum-El-Bouaghi, Tébessa, Guelma, Tizi-Ouzou, Annaba, Sétif, Djanet, Constantine, Skikda, El-Bayadh, Jijel, Khenchela, Médéa, Biskra, El-Tarf et Bouira. Ce niveau d’alerte indique des risques de pluies et d’orages, qui pourraient perturber les conditions météorologiques de ces régions.

Bulletin météo de ce vendredi : quel temps prévoir aujourd’hui ?

Pour ce week-end, les prévisions météo annoncent la persistance d’un temps chaud sur le Sahara central, où les températures maximales grimperont entre 34 et 48 °C. Au niveau des régions intérieures, le mercure oscillera entre 25 et 37 °C, tandis que sur les régions côtières, les températures se maintiendront entre 27 et 37 °C.

Le bulletin de Météo Algérie pour ce vendredi prévoit un ciel souvent voilé à localement nuageux sur le Nord Sahara et la région des Oasis, avec la formation de cellules orageuses à partir de l’après-midi. Un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira les autres régions sahariennes, avec le développement de quelques cellules orageuses isolées dans l’après-midi sur l’extrême Sud, le Hoggar/Tassili, le Sahara oriental et le long de la frontière algéro-malienne, pouvant apporter des pluies locales.

🟢 À LIRE AUSSI : Première épave de pirate associée à Alger : la Méditerranée révèle ses secrets (vidéo)

Dans les régions du Centre et de l’Est, l’ONM prévoit un ciel généralement voilé à localement nuageux, avec des pluies orageuses, parfois accompagnées de chutes de grêle, notamment sur le Centre-Est et l’Est. Enfin, à l’Ouest du pays, le temps restera clément avec un ciel dégagé à partiellement voilé.