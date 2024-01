Bulletin Météo Algérie du mercredi 31 janvier : que disent les prévisions du jour ?

Alors que la météo nous avait offert un répit avec des prévisions relativement stables et des températures clémentes, voici qu’une nouvelle dynamique se dessine dans le ciel, laissant entrevoir le possible retour de perturbations atmosphériques. Un changement de cap météorologique est à l’horizon, défiant les attentes que nous avions jusqu’à présent. En poursuivant la lecture de ce bulletin météo, préparez-vous à affronter les caprices et les nuances imprévisibles de la météo ce mercredi 31 janvier 2024.

Les prévisions météorologiques de l’ONM pour cette journée annoncent un scénario atmosphérique riche en contrastes. En effet, des bancs de brume et/ou brouillard locaux sont attendus sur les régions côtières au cours de l’après-midi, ajoutant une touche mystérieuse à ces paysages maritimes. En revanche, en allant vers l’Est du pays, le ciel se dévoilera dans toute sa clarté, présentant une toile dégagée à peu nuageuse, offrant ainsi une perspective météorologique différente.

Du côté des régions sahariennes, le bulletin météo de ce 31 janvier prédit un ciel dégagé à partiellement voilé, laissant présager une journée ensoleillée dans ces vastes étendues. Cependant, une attention particulière doit être accordée à trois (3) wilayas de notre grand Sud, où la vigilance jaune persiste pour « vent violent » et « vent de sable ». Les zones concernées sont In Guezzam, Adrar, et In Salah. La prudence reste donc de mise, notamment pour les conducteurs, en raison des éventuels soulèvements de sable susceptibles de réduire la visibilité sur les routes.

À LIRE AUSSI :

>> Prévisions Météo Algérie : retour de la pluie à partir de ce vendredi

Météo Algérie : quelles sont les températures de ce mercredi 31 janvier ?

Ce mercredi, le thermomètre semble poursuivre sa descente, apportant des variations thermiques significatives à travers le pays. Selon les prévisions de Météo Algérie, les températures maximales prévues aujourd’hui dépeignent un tableau diversifié et nuancé.

En effet, sur les régions côtières, les maximales s’installeront entre 16 °C et 18 °C, offrant une douceur modérée à ceux qui résident près des rivages de la méditerranée. À l’intérieur des terres, une plage de températures comprise entre 13 °C et 19 °C caractérisera la journée, créant ainsi un climat agréable et varié selon les différentes localités. Cependant, c’est dans les vastes étendues sahariennes que le mercure atteindra des sommets, avec des valeurs oscillant entre 14 °C et 28 °C.

Ainsi, Djelfa et Laghouat vivront une journée marquée par une relative fraîcheur avec des maximales atteignant 14 °C, tandis que Sétif connaîtra une température de 15 °C. Alger, Tenes, Tebessa, et Jijel afficheront des températures de l’ordre de 17 °C, créant ainsi un climat doux et tempéré. Annaba, Médea, Mascara, et Tlemcen connaîtront des maximales de 18 °C, ajoutant une touche de chaleur modérée à ces régions. En outre, les régions sahariennes se démarqueront par des températures plus élevées, avec 25 °C à In Salah et une chaleur plus s’élevant 28 °C à Bordj Badji Mokhtar.

À LIRE AUSSI :

>> SEAAL : coupures d’eau dans plusieurs communes de Tipaza ce 30 janvier