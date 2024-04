Bulletin Météo Algérie du mercredi 3 avril : temps chaud persistant dans ces régions !

L’Algérie continue de bénéficier d’un temps printanier, enveloppant presque l’intégralité du territoire national d’une douce clémence météorologique. Cette agréable météo devrait persister au moins jusqu’à samedi, offrant ainsi aux citoyens un répit bienvenu après les rigueurs du froid hivernal. Cependant, malgré cette tendance générale, des variations sont à prévoir selon les régions. Dans cet article, plongeons dans le bulletin météo de ce mercredi 3 avril 2024 pour mieux appréhender les conditions à venir.

Pour cette journée, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont anticipé un ciel dégagé à partiellement voilé sur l’ensemble des régions Nord du pays. Une journée lumineuse en perspective pour les habitants de ces régions, propice pour profiter des activités en plein air et savourer les premiers signes du printemps.

En ce qui concerne les régions sahariennes, le bulletin météo de ce 3 avril annonce un ciel souvent voilé à localement nuageux sur la région de Béchar, le Nord Sahara et les oasis. En revanche, les autres régions du grand Sud bénéficieront d’un ciel généralement dégagé à partiellement voilé. Ces conditions offrent un tableau varié du climat, témoignant de la diversité géographique de notre beau pays.

À LIRE AUSSI :

>> Horaires de l’imsak et de l’iftar du mercredi 24 Ramadan (03 avril 2024)

Alerte météo en Algérie : vents violents et temps chaud prévus dans ces régions !

Par ailleurs, les services de Météo Algérie ont fait part de la persistance d’un temps chaud sur l’extrême Sud du pays, avec des températures maximales variant entre 28 et 42 °C dans les vastes étendues sahariennes.

Quant aux autres régions du pays, les prévisions météorologiques annoncent des températures plus agréables. Sur les régions côtières, le mercure oscillera entre 19 °C et 24 °C, tandis que dans les régions intérieures, les températures devraient se situer entre 20 °C et 28 °C.

Cependant, une mise en garde de l’ONM mérite une attention particulière. En effet, des vigilances jaunes ont été émises pour les wilayas de Ouargla, In Salah et Illizi en raison du risque de « vent violent » et « vent de sable ». Cette alerte souligne la nécessité d’être vigilant, notamment pour les conducteurs, face aux possibles soulèvements de sable qui pourraient réduire la visibilité sur les routes et poser des risques pour la sécurité routière.

À LIRE AUSSI :

>> Calculez Zakat El Fitr en denrées alimentaires sans vous prendre la tête grâce à cette app