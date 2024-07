Bulletin Météo Algérie du mercredi 24 juillet : chaleur caniculaire attendue aujourd’hui !

La saison estivale se poursuit avec un temps chaud et des températures caniculaires sur plusieurs régions du pays. L’Office National de la Météorologie (ONM) maintient un Bulletin Météo Spécial (BMS) plaçant en vigilance orange “canicule” les wilayas de Tindouf, Adrar, In Salah et le Sud de Timimoun. Dans ces zones, les températures maximales atteignent ou dépassent les 49 °C, tandis que les minimales oscillent entre 34 et 38 °C.

En plus de cette alerte de niveau 2, Météo Algérie prévoit un temps chaud, voire caniculaire, ce mercredi 24 juillet, de la frontière algéro-malienne jusqu’au Sahara central et à la région de Tindouf. Cette tendance se manifestera également sur les régions côtières de l’Ouest et sur l’intérieur de l’Ouest et du Centre-Ouest du pays.

En outre, le bulletin météo de ce mercredi annonce des maximales oscillant entre 30 et 38 °C sur les régions côtières, entre 31 et 41 °C sur les régions intérieures et entre 38 et 49 °C sur les régions sahariennes. Face à cette vague de chaleur intense, il est important d’adopter les bons gestes, notamment en s’hydratant régulièrement et en restant à l’abri du soleil durant les heures les plus chaudes de la journée.

Que disent les prévisions météo en Algérie pour ce mercredi 24 juillet ?

Le bulletin météo de l’Office National de la Météorologie (ONM) pour ce mercredi prévoit un ciel généralement dégagé, mais partiellement voilé sur l’Ouest et le Centre des régions Nord du pays. Cependant, quelques développements orageux sont possibles sur les hauts plateaux de l’Ouest et du Centre en fin d’après-midi et soirée.

Les régions sahariennes connaîtront également une météo contrastée. Les prévisions du jour annoncent un ciel souvent voilé à localement nuageux sur le Sud-Ouest, notamment les régions de Tindouf et Béchar, ainsi que sur le Nord Sahara et le Sahara Central. Quelques foyers orageux isolés pourraient se développer sur la région de Béchar durant l’après-midi et la soirée.

Des formations cumuliformes apparaîtront de l’Extrême Sud vers le Hoggar et le Tassili au cours de l’après-midi et de la soirée, avec des foyers orageux potentiels pouvant entraîner quelques pluies sur l’Extrême Sud. Pour les autres régions, le ciel restera généralement dégagé, offrant une journée relativement calme sur le plan météorologique.