Bulletin Météo Algérie du mercredi 20 septembre : une journée pluvieuse en perspective ! 

Depuis hier après-midi, des averses orageuses affectent différentes régions du pays, notamment celles du Centre et de l’Ouest. Ce temps pluvieux annonce l’arrivée de la saison automnale et accompagne la rentrée des classes. Dans cet article, découvrez les prévisions météorologiques de ce mercredi 20 septembre 2023 !

Le bulletin météo de l’Office National de la Météorologie (ONM) prévoit un ciel généralement voilé et pré-orageux sur les régions Nord du pays, avec développement d’orages sur les régions intérieures, les hauts plateaux et les Aurès, pouvant engendrer des pluies.

De plus, les services de Météo Algérie ont indiqué qu’un temps généralement voilé couvrira le Sud-Ouest du pays, avec développement de quelques cellules orageuses isolées pouvant occasionner des pluies locales. D’après la même source, un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira les autres régions sahariennes.

Par ailleurs, il convient de préciser que l’ONM a placé en vigilance jaune « orage » les wilayas de Béjaia, Tizi Ouzou, Bouira, Boumerdes, Medea, Alger, Tipaza, Blida, Ain Defla, Tissemsilt, Chlef et Relizane. Mais aussi, les wilayas de Tiaret, Mascara, Saida, El Bayadh, Sidi Bel Abbes, Naama, Tlemcen, Oran, Mostaganem et Ain Témouchent.

La météo en Algérie ce 20 septembre : quelles sont les températures attendues ?

Concernant les températures prévues ce mercredi 20 septembre, Météo Algérie a indiqué qu’elles atteindront 25 °C à Tenes, 28 °C à Tlemcen, 30 °C à Alger et à Annaba et 32 °C à Jijel. Ce mercredi, le mercure affichera 28 °C à Mascara et à Saida, 31 °C à Khenchela, 34 °C à Bouira et 35 °C à M’sila. Concernant notre grand Sud, la température avoisinera 37 °C à Tindouf, 40 °C à Ouargla et 44 °C à In Salah.

Dans ce même sillage, il est important de rappeler que la vigilance reste de mise, particulièrement pour les conducteurs et les chauffeurs utilisant la route dans telles de conditions météorologiques. Les services de l’ONM ont rappelé les gestes à adopter pour éviter les risques liés aux pluies et aux averses. Ces mesures préventives recommandent notamment d’éviter l’utilisation du téléphone, sauf pour les cas urgents, de s’éloigner des fils électriques et d’éviter les zones submergées, car elles pourraient être dangereusement profondes.