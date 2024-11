Bulletin Météo Algérie du mardi 19 novembre : temps et températures du jour !

Alors qu’un temps stable domine une grande partie du pays, la journée du mardi 19 novembre 2024 apportera quelques surprises sur le plan météorologique. L’Office National de la Météorologie (ONM) prévoit des conditions variées selon les régions, accompagnées de températures globalement douces.

Les températures maximales devraient osciller entre 19 et 25 °C sur les régions côtières, entre 18 et 26 °C sur les régions intérieures et les hauts plateaux et entre 22 et 33 °C dans les régions sahariennes.

Ces valeurs reflètent un climat relativement clément pour la saison automnale, mais les prévisions annoncent des variations notables dans certaines régions, avec une probable baisse attendue en fin du mois.

Bulletin météo en Algérie : quel temps fera-t-il ce mardi ?

Dans les régions Nord du pays, le ciel sera dégagé à peu nuageux dans la matinée. Toutefois, il deviendra progressivement voilé, voire localement nuageux, sur l’Ouest et le Centre-Ouest à partir de l’après-midi. En soirée, quelques pluies orageuses pourraient se manifester sur l’intérieur et les hauts plateaux de l’Ouest.

Du côté des régions sahariennes, le ciel sera souvent voilé à localement nuageux sur le Sud-Ouest et le Nord Sahara. Les autres régions sahariennes connaîtront un ciel dégagé à partiellement voilé, sauf dans les Oasis, où les nuages s’intensifieront par moments.

Alerte météo en Algérie : vigilance jaune « pluie » et « orage » dans cette wilaya !

Par ailleurs, l’ONM a placé la wilaya de Tindouf en vigilance jaune pour des risques d’orages et de pluies. Il est donc recommandé aux habitants de cette région de rester prudents et de suivre les mises à jour météorologiques régulièrement.

Face à ces conditions variables, la vigilance reste de mise pour anticiper les éventuels changements climatiques, notamment dans les régions en alerte.