Bulletin Météo Algérie du lundi 23 octobre : ciel nuageux, pluies probables à l’horizon ?

Alors que l’automne s’installe, marquant la transition entre les saisons estivale et hivernale, nous observons une diminution progressive des températures avec le retour des premiers signes de pluies. Pour vous tenir informés de l’évolution des conditions météorologiques pour ce lundi 23 octobre 2023, nous vous présentons en détail les prévisions météo du jour. Cette journée promet d’apporter des changements notables dans le ciel algérien ! Découvrez si le ciel nuageux préfigure l’arrivée de pluies dans votre région et quel temps faut-il prévoir pour le reste de la journée.

Dans les prévisions météorologiques pour ce lundi 23 octobre, l’Office National de la Météorologie (ONM) nous offre un aperçu des conditions à venir en Algérie. À l’Ouest du pays, le ciel s’annonce voilé en matinée, mais deviendra progressivement couvert en fin d’après-midi, avec des signes de pluies sporadiques, parfois sous forme d’averses orageuses dès le début de la soirée. D’après les services de l’ONM, ces précipitations pourraient prendre de l’ampleur sur l’extrême Ouest de l’Algérie.

Pour les régions du Centre et de l’Est, Météo Algérie prédit un ciel dégagé à partiellement voilé en journée. Cependant, en fin de journée, le ciel devrait progressivement se couvrir dans les régions centrales, avec une tendance à l’augmentation de la couverture nuageuse pendant la nuit sur l’Ouest des régions du Centre, avec quelques pluies orageuses.

En ce qui concerne le Sud du pays, les prévisions de l’ONM indiquent que le ciel se voilera progressivement dans le Sud-Ouest, laissant place à un ciel devenant couvert avec des épisodes de pluies parfois orageuses. Cependant, la région du Hoggar/Tassili devrait connaître un ciel relativement dégagé à partiellement voilé, tandis que les autres régions sahariennes peuvent s’attendre à un ciel généralement dégagé.

La météo en Algérie ce lundi 23 octobre : quelles sont les températures du jour ?

En outre, les services de Météo Algérie ont partagé les prévisions des températures maximales pour la journée d’aujourd’hui. Sur les régions côtières, les thermomètres oscilleront entre 27 et 35 °C, offrant un climat agréable. Les régions intérieures connaîtront des températures comprises entre 24 et 36 °C, offrant un peu plus de chaleur, tandis que les régions du Sud du pays afficheront des températures plus élevées, allant de 31 à 40 °C, reflétant la chaleur caractéristique de ces régions.

Pour des détails plus spécifiques, Oran et Tipaza devraient enregistrer une température maximale de 26 °C, tandis que Béjaïa atteindra 31 °C. Skikda connaîtra une journée légèrement plus chaude avec 32 °C et El Tarf grimpera à 35 °C. Dans les régions de l’intérieur, Blida connaîtra une température maximale de 21 °C, Sétif atteindra 28 °C, tandis que Tiaret et Saïda afficheront 29 °C. Tebessa connaîtra une température de 31 °C. Du côté du Sud, les prévisions annoncent 26 °C à Béchar, 34 °C à Ghardaïa, et une chaleur intense à In Salah avec 40 °C.

BMS – Météo Algérie : de violents vents souffleront ce lundi !

Dans une mise à jour de ses prévisions, Météo Algérie a émis un Bulletin Météorologique Spécial (BMS) qui place sous vigilance orange plusieurs wilayas du pays. Les régions concernées par cette alerte de niveau 2 comprennent Béni Abbès, Béchar, Naama, El Bayadh, le Sud de Tlemcen, le Sud de Sidi Bel Abbès, Saida, Tiaret, et Laghouat.

Selon les dernières informations de Météo Algérie, des conditions météorologiques adverses sont prévues dans ces régions. Des vents violents souffleront en provenance du Sud-Ouest à des vitesses allant de 60 à 70 km/h, avec des rafales parfois supérieures à 90 km/h. Ces vents peuvent provoquer des soulèvements fréquents de sable, entraînant une nette réduction de la visibilité sur les routes et les zones ouvertes.

Il est essentiel de noter que cette alerte météo est valable pour la journée du lundi 23 octobre 2023, de 10h00 à 23h00. Les résidents des wilayas concernées sont vivement encouragés à prendre des mesures de précaution, à se tenir informés des mises à jour météo, et à éviter les déplacements inutiles pendant cette période de vigilance. Restez en sécurité et suivez les recommandations des autorités locales.

Enfin, il convient de noter que Météo Algérie a émis une vigilance jaune pour « vent violent » concernant plusieurs autres wilayas du pays, principalement situées dans le Nord de l’Algérie. Les régions visées par cette alerte incluent Alger, Tipaza, Timimoun, Béjaïa, Ghardaïa, Tizi-Ouzou, Tindouf, Djelfa, Adrar, Boumerdès, et Blida.

Selon la même source, ces zones sont susceptibles de connaître des conditions venteuses plus marquées. Les vents pourraient atteindre des niveaux considérés comme vent violent, nécessitant une vigilance accrue de la part des résidents et des voyageurs.