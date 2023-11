Bulletin Météo Algérie du lundi 13 novembre : journée ensoleillée en perspective !

Alors que l’automne déploie ses teintes chaleureuses sur le paysage, le ballet des feuilles dorées annonce une transition météorologique tout en nuances. La saison automnale, caractérisée par ses variations subtiles et ses ambiances changeantes, prend progressivement ses quartiers. Ce lundi 13 novembre, notre regard se tourne vers le ciel, témoin des caprices de l’atmosphère en cette période charnière. Dans cet article, nous vous présentons une exploration détaillée du bulletin météo du jour, où chaque nuance du climat automnal en Algérie s’inscrit dans un récit atmosphérique captivant.

En cette journée du lundi 13 novembre 2023, les perspectives météorologiques s’annoncent avec une clarté certaine, tel que le dévoile le dernier bulletin météo de l’ONM. Un tableau céleste, empreint d’une quiétude lumineuse, se dessine au-dessus des régions côtières et intérieures de l’Algérie. En effet, le Nord du pays, dans son ensemble, se pare d’un ciel généralement dégagé, offrant ainsi un soleil radieux tout au long de la journée.

Quant aux vastes étendues sahariennes, le scénario météorologique révèle une subtile variation. Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) projettent un ciel dégagé qui se laisse voiler, particulièrement dans le Sud-Ouest du désert, au fil de l’après-midi. C’est une danse météorologique où la luminosité matinale laisse progressivement place à une légère occultation céleste, insufflant une atmosphère changeante et évocatrice.

Prévisions Météo Algérie du 13 novembre : regard sur les températures régionales !

Sur les régions côtières, le mercure oscille entre 24 °C et 28 °C, offrant une douceur tempérée aux habitants des zones bordant la mer. À l’intérieur des terres, une légère variation thermique se dessine avec des températures prévues entre 22 °C et 27 °C. Les régions intérieures connaîtront ainsi une journée agréable, où la douceur de l’automne se fait ressentir sans excès. Quant aux vastes étendues sahariennes, la fourchette thermique s’étend de 24 °C à 36 °C, plongeant ces régions dans une chaleur plus élevée.

Ainsi, Météo Algérie a prévu 24 °C à Tipaza et Skikda, 25 °C à Béjaia, 26 °C à Oran et El Tarf. À Tebessa, le mercure affiche 22 °C, tandis que Bouira enregistre 24 °C. Saida et Mascara se situent respectivement à 25 °C et 26 °C. Enfin, dans le Sud, le thermomètre affiche 24 °C à Laghouat, 27 °C à Illizi et un sommet de chaleur à 32 °C à Adrar.

Point météo : est-ce le retour du phénomène d’El Nino ?

Le retour redouté du phénomène El Niño pourrait bien marquer de son empreinte les mois à venir, comme l’a souligné l’Office National de la Météorologie (ONM) dans une publication récente sur sa page officielle. Cette révélation met en lumière les projections météorologiques alarmantes pour l’année 2024, où les effets persistants d’El Niño se traduiront par des extrêmes climatiques tels que des vagues de chaleur, des inondations et des périodes de sécheresse.

Le bulletin Info-Niño de l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) indique même que ce phénomène pourrait s’étendre jusqu’en avril 2024, accentuant ainsi les défis liés aux conditions météorologiques et la nécessité d’une préparation adéquate face à ces évolutions climatiques.

Notons que le phénomène El Niño, récurrent tous les 2 à 7 ans, s’étend généralement sur une période de 9 à 12 mois. Sa signature distinctive réside dans le réchauffement des eaux de surface dans le Centre et l’Est du Pacifique tropical. Les conséquences de ce phénomène se manifestent habituellement au cours de l’année suivant son apparition, comme c’est le cas pour 2024.

Cependant, les enregistrements de températures records à la surface du globe depuis juin dernier soulèvent des préoccupations majeures. L’année 2023 est désormais en voie de devenir l’année la plus chaude jamais observée, jetant une lumière préoccupante sur les tendances climatiques actuelles. Avec ces records de chaleur persistants, l’anticipation d’une année encore plus extrême en 2024 devient une réalité inquiétante.