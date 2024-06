Bulletin Météo Algérie du lundi 10 juin : la canicule fait son retour dans ces régions !

Alors que le début de cette semaine s’annonçait clément, les températures repartent à la hausse dans certaines régions du pays, annonçant ainsi le retour de la canicule. Découvrez dans cet article ce que prévoit le bulletin météo de ce lundi 10 juin 2024 et préparez-vous en conséquence !

Selon les prévisions de Météo Algérie, un temps relativement chaud marquera aujourd’hui les hauts plateaux du Centre et de l’Est du pays. La même source a indiqué qu’un temps relativement chaud affectera également la frontière algéro-malienne, vers le Sahara Central et les Oasis.

En outre, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont placé en vigilance jaune pour des risques de canicule les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Adrar et In Salah. Les maximales attendues ce 10 juin oscilleront entre 23 et 31 °C sur les régions côtières, entre 26 et 37 °C sur les régions intérieures et les hauts plateaux et entre 36 et 47 °C sur les régions sahariennes.

Ainsi, cette hausse du mercure rappelle l’importance de prendre les précautions nécessaires pour se protéger de la chaleur, notamment en restant hydraté et en évitant les activités extérieures pendant les heures les plus chaudes de la journée.

Le temps en Algérie ce lundi 10 juin : quelle météo prévoir pour la journée ?

Le bulletin météo de ce lundi 10 juin annonce un ciel dégagé à partiellement voilé sur l’ensemble des régions Nord du pays, avec quelques formations cumuliformes probables sur l’intérieur, les hauts plateaux et les Aurès durant l’après-midi. Une faible tendance orageuse pourrait également se manifester. Les prévisions de l’ONM font part aussi de particules de sable en suspension pouvant affecter les régions côtières et intérieures du Centre-Est et de l’Est du pays.

Concernant les régions de notre grand Sud, l’ONM prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé, avec des formations cumuliformes de la frontière algéro-malienne vers le Sahara Central et les Oasis durant l’après-midi et la soirée, avec une faible tendance orageuse.

D’ailleurs, il est important de noter que les services de Météo Algérie ont placé en vigilance jaune “orage” les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Timimoun et Ouargla. De plus, l’ONM a aussi placé en une vigilance jaune “vent de sable” les wilayas de Tindouf, Béni Abbes, El Meniaa, Ghardaia, Touggourt, El M’ghair et El Oued.

