Bulletin Météo Algérie du jeudi 28 décembre : temps et températures du jour !

Après une période agréable de conditions météorologiques clémentes et stables, une évolution notable se dessine à l’horizon. Les prévisions annoncent un changement de cap avec le retour des averses et une légère chute des températures. Pour ce jeudi 28 décembre 2023, la météo s’apprête à déployer un tableau différent. Découvrez en détail les variations météorologiques qui façonneront cette journée !

Un avis de vigilance jaune « pluie » et « orage » a été émis par l’Office National de la Météorologie (ONM) pour plusieurs wilayas du pays. Cette alerte concerne les wilayas de Sidi-Bel-Abbès, Ouargla, Laghouat, Ghardaïa, Touggourt, Tiaret, Djelfa, El-Meniaa, El-Bayadh, et Saïda. Une vigilance accrue est de mise pour les habitants de ces régions.

Pour ce jeudi, les températures maximales prévues varieront selon les régions. Les régions côtières enregistreront des valeurs oscillant entre 17 et 18 °C, tandis que les régions intérieures connaîtront des températures entre 13 et 19 °C. Dans les régions sahariennes, le mercure affichera des valeurs comprises entre 15 et 27 °C.

Ainsi, des prévisions de Météo Algérie ont indiqué que les températures à El Tarf et Skikda atteindront respectivement 17 °C et 18 °C, tandis que Béjaia, Tipaza et Oran afficheront une température de 18 °C. Par ailleurs, Mila verra le thermomètre afficher 16 °C, Tebessa et Médéa 17 °C, Chlef 18 °C et Mascara 19 °C. Biskra enregistrera 17 °C, Adrar 19 °C, et Djanet 20 °C.

Quelles sont les prévisions de ce jeudi 28 décembre ?

Le bulletin météo pour ce jeudi 28 décembre annonce des conditions variées à travers le pays. Dans les régions duNord, un ciel majoritairement dégagé à partiellement voilé prévaut, bien que quelques nuages bas puissent temporairement voiler le ciel côtier, surtout à l’Ouest en début de matinée. Néanmoins, selon le bulletin de l’Office National de la Météorologie (ONM), une couverture nuageuse plus présente, allant d’un ciel voilé à localement couvert, marquera les hauts plateaux du Centre ainsi que les Aurès.

Pour ce qui est des régions sahariennes, un ciel voilé à localement couvert dominera le Sahara central, le Nord Sahara, les Oasis et le Sahara oriental. Ces zones pourraient être affectées par des précipitations parfois orageuses, principalement dans le Sud des oasis, tendant à s’améliorer vers la fin de la journée. En revanche, le reste des régions sahariennes connaîtra aujourd’hui un ciel dégagé à partiellement voilé.