Bulletin Météo Algérie du jeudi 18 juillet : fin de semaine caniculaire en perspective !

Le week-end frappe déjà à nos portes ! Comme chaque jeudi, nos yeux se tournent vers le ciel pour découvrir les caprices que nous réserve la météo et planifier nos activités en conséquence. Découvrez dans cet article les prévisions météo détaillées pour ce jeudi 18 juillet 2024 en Algérie.

Un tableau météorologique relativement constant continue de marquer différentes régions du pays, avec la persistance d’un temps chaud, notamment au Sud, ponctué de quelques averses orageuses.

Les prévisions météo de ce jeudi annoncent un ciel dégagé à partiellement voilé sur l’ensemble des régions Nord du pays, avec le développement de quelques foyers orageux isolés sur l’intérieur, les hauts plateaux et les Aurès durant l’après-midi et la soirée. Ces orages pourraient occasionner quelques pluies par endroits. D’ailleurs, l’Office National de la Météorologie (ONM) a placé en vigilance jaune “orage” les wilayas de Djelfa, M’sila, Batna, Oum El Bouaghi et Tébessa.

De plus, le bulletin de Météo Algérie prévoit un ciel généralement dégagé sur l’ensemble des régions sahariennes. Toutefois, des vents violents et des vents de sable promettent de souffler dans la wilaya de Tamanrasset, pouvant réduire la visibilité et rendre les conditions de déplacement plus difficiles.

Alerte canicule en Algérie : Quelles sont les wilayas concernées ?

L’été s’installe en Algérie, apportant avec lui des températures caniculaires dans plusieurs régions du pays. Pour ce jeudi 18 juillet, l’Office National de la Météorologie (ONM) prévoit un temps chaud, voire caniculaire, s’étendant de la frontière algéro-malienne jusqu’au Sahara Central et au Sud des Oasis. Cette tendance affectera également l’intérieur du Centre et les hauts plateaux du Centre et de l’Est.

Le mercure maintient des valeurs relativement élevées. Les températures maximales oscilleront ce jeudi entre 28 et 38 °C sur les régions côtières, entre 35 et 45 °C sur les régions intérieures et entre 39 et 49 °C sur les régions sahariennes.

Dans ce méme sillage, il convient de rappeler que deux bulletins météorologiques spéciaux (BMS) de l’ONM sont en cours de validité ce jeudi 18 juillet, plaçant plusieurs wilayas en vigilance orange “canicule”. Le premier BMS concerne les wilayas de Djelfa, Sud de Médéa, Bouira, Laghouat, M’sila, Ouest de Bordj Bou Arreridj et Ouest de Batna. Dans ces régions, les températures maximales oscilleront entre 44 °C et 46 °C, tandis que les minimales varieront entre 28 °C et 32 °C.

Le second bulletin de vigilance orange concerne les wilayas d’Adrar, In Salah, Sud de Timimoun et Ouargla. Dans ces zones, les températures maximales atteindront et pourront dépasser les 49 °C, et les minimales oscilleront entre 34 °C et 38 °C.