Bulletin Météo Algérie du jeudi 13 juin : quel temps fera-t-il en cette fin de semaine ?

Alors que la semaine touche à sa fin, le week-end frappe à nos portes, accompagné de l’approche de la célébration tant attendue de l’Aïd el-Adha. Pour bien préparer vos activités et en profiter au maximum, découvrez les prévisions météorologiques pour ce jeudi 13 juin 2024.

Pour ce jeudi, l’Office National de la Météorologie (ONM) prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions Nord du pays. Quelques formations cumuliformes apparaîtront sur les hauts plateaux et les Aurès durant l’après-midi et la soirée. Ces formations pourraient évoluer localement en orages isolés.

Au niveau des régions sahariennes, Météo Algérie annonce un ciel dégagé à partiellement voilé en général. Des formations cumuliformes se développeront de la frontière algéro-malienne vers le Sahara Central et la région de Tamanrasset durant l’après-midi et la soirée.

Le temps en Algérie ce jeudi 13 juin : la canicule continuera d’affecter ces régions !

En outre, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont maintenu une vigilance jaune pour des risques de canicule dans les wilayas de Ouargla, In-Salah et Illizi. Tout en annonçant la persistance d’un temps chaud de la frontière algéro-malienne vers le Sahara Central.

De plus, il convient de noter que les températures maximales pour ce jeudi 13 juin oscilleront entre 21 et 27 °C sur les régions cotières, offrant une relative fraîcheur par rapport à l’intérieur du pays, ou elles varieront entre 24 et 36 °C. Dans le Sud du pays, le mercure grimpera entre 35 et 48 °C, soulignant l’intensité de la chaleur dans certaines régions.

Ainsi, les prévisions météorologiques pour ce jeudi 13 juin 2024 prévoient une journée plutôt clémente dans les quatre coins du pays, mais relativement chaude dans certaines régions de notre grand Sud. Il est donc important de suivre les recommandations de Météo Algérie pour garantir votre sécurité et celle de vos proches, tout en gardant un œil sur les dernières mises à jour météo.