Bulletin Météo Algérie du dimanche 15 décembre : chutes de neige attendues dans ces régions !

Après un week-end froid, mais relativement stable, les prévisions météo pour ce dimanche 15 décembre annoncent une diversité notable des conditions météorologiques à travers le territoire national, avec des chutes de neige et une baisse du mercure dans plusieurs régions du pays. Dans cet article, découvrez ce que vous réserve le temps en ce début de semaine !

D’après le bulletin météo de l’Office National de la Météorologie (ONM), les wilayas de l’Ouest profiteront d’un temps majoritairement dégagé à peu nuageux. Les habitants des hauts plateaux devront néanmoins faire face à des gelées matinales. Le Sud du pays conservera un temps stable, caractérisé par un ciel clair à partiellement nuageux.

Prévisions météo en Algérie : nuages, pluies et neige à l’Est et au Centre

Dans les régions du Centre et de l’Est, les nuages s’imposeront sur les zones côtières et intérieures. Des pluies, parfois soutenues et sous forme d’averses, toucheront particulièrement les wilayas du Centre-Est et de l’Est, avec une intensité accrue sur les côtes de l’Est.

🟢 À LIRE AUSSI : Renforcement des droits des personnes handicapées : jusqu’à 5 ans de prison en cas de maltraitance

Les hauts plateaux et la région des Aurès connaîtront des passages nuageux avec des précipitations occasionnelles. D’ailleurs, il est important de noter que Météo Algérie a placé en vigilance jaune « pluies » les wilayas de Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf.

Alerte météo en Algérie : chutes de neige attendues dans ces régions !

Outre ces prévisions météo, les amateurs de paysages enneigés auront l’occasion d’admirer les premières neiges sur les sommets du Centre-Est et de l’Est. Dès cette nuit, des chutes de neige affecteront les hauteurs au niveau de ces régions. Dans les régions de l’intérieur, les habitants sont invités à se préparer aux baisses de température.

🟢 À LIRE AUSSI : AADL : Deux notaires accusés de détourner des milliers de contrats

Les températures maximales prévues pour ce dimanche 15 décembre varieront en fonction des régions et observeront une baisse. Sur les zones côtières, elles oscilleront entre 15 °C et 18 °C. Dans les régions intérieures, les températures seront comprises entre 11 °C et 18 °C, avec une sensation de froid plus prononcée sur les hauts plateaux. Tandis qu’au Sud, les valeurs afficheront un large éventail, allant de 16 °C à 31 °C.

En résumé !

Des conditions hivernales marqueront les prévisions météo en ce début de semaine, notamment dans les régions du Nord, tandis que le Sud conservera un climat relativement stable et doux. Les amateurs de paysages enneigés pourront profiter de quelques flocons sur les sommets des montagnes du Centre-Est et de l’Est dès cette nuit. Il est donc important de se préparer aux baisses de températures, notamment dans les régions de l’intérieur et des hauts plateaux.