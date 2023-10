Bulletin Météo Algérie du 9 octobre : que disent les prévisions pour ce lundi ?

Le temps de ce lundi 9 octobre s’inscrit dans le contexte météorologique de la saison automnale, qui marque une transition entre l’été et l’hiver. La période idéale pour ressortir nos vieux gilets ! Après une nuit fraîche ponctuée de nuages épars, un temps stable et ensoleillé caractérisera votre journée. En lisant cet article, restez informé des prévisions météo du jour !

Le bulletin météo de l’Office National de la Météorologie (ONM) pour ce lundi 9 octobre 2023 révèle un tableau varié de conditions météorologiques à travers le pays. Dans les régions du Nord, le ciel s’annonce plutôt dégagé, bien que des périodes de voile nuageux partiel puissent se manifester. En effet, durant l’après-midi, Météo Algérie a prévu la formation de quelques nuages sur les zones intérieures ainsi que sur les hauts plateaux.

Pendant ce temps, les régions du Sud connaîtront des disparités marquées. L’extrême Sud du pays, en particulier les vastes territoires s’étendant vers le Hoggar/Tassili, devrait être sous l’emprise d’un ciel généralement voilé. Cependant, si l’on s’oriente vers le Sud-Ouest, une météo plus clémente se profilera avec un ciel dégagé à partiellement voilé. Cette tendance s’étendra progressivement vers le Nord Sahara.

En somme, pour ce jour, les régions sahariennes dans leur ensemble devraient jouir d’un ciel principalement dégagé. Cette variabilité des conditions météorologiques met en évidence la diversité des climats qui prévalent dans notre pays, offrant aux habitants des expériences météorologiques différentes en fonction de leur emplacement géographique. Toutefois, il faut rester attentif aux mises à jour météorologiques de l’ONM pour une préparation adéquate face aux changements potentiels dans les conditions atmosphériques.

Prévisions Météo Algérie du 9 octobre : quelles sont les températures du jour ?

En ce qui concerne les températures prévues, Météo Algérie nous offre une perspective de ce à quoi nous pouvons nous attendre aujourd’hui. Sur les régions côtières, les thermomètres enregistreront des températures maximales variant entre 25 et 30 °C. À l’intérieur du pays, la chaleur se fera davantage ressentir, avec des températures maximales allant de 26 à 32 °C. Cependant, ce sont les régions sahariennes qui vivront les températures les plus élevées de la journée. Les prévisions de ce lundi indiquent que les thermomètres grimperont jusqu’à des valeurs allant de 28 à 39 °C.

Pour plus de précisions, voici quelques relevés de température dans certaines villes du pays : Tipaza affichera 25 °C, Béjaia, Oran et Tébessa enregistreront 26 °C, Skikda et Sétif afficheront 27 °C et El Tarf connaîtra une maximale de 29 °C. En outre, le mercure atteindra 29 °C à Tiaret et à Blida et 32 °C à Chlef. Enfin, la température à Ghardaia atteindra 30 °C et 33 °C à Illizi 33 °C, tandis que Tindouf enregistrera l’une des températures les plus élevées avec 36 °C.