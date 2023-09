Bulletin Météo Algérie du 7 septembre : la pluie sera-t-elle au rendez-vous ce jeudi ?

Les prévisions météo de ce jeudi 7 septembre 2023 prévoient un ciel partiellement voilé de l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili, le Sahara oriental et de la frontière algéro-malienne vers le Sahara central, avec des développements orageux durant l’après-midi/soirée, engendrant quelques averses de pluie par endroits. Selon les services de Météo Algérie, un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira les autres régions sahariennes.

En outre, le bulletin météo de l’Office National de la Météorologie (ONM) a prévu un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions Nord du pays. Notant, toutefois, quelques développements orageux isolés durant l’après-midi/soirée sur l’intérieur, les hauts plateaux et les Aurès, pouvant occasionner quelques pluies par endroits.

D’ailleurs, sur son site internet, l’ONM a placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas de Djelfa, Laghouat, El Bayadh, Illizi, Djanet, Tamanrasset, In Salah, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et Adrar.

De plus, il convient de noter que Météo Algérie a fait savoir que la température atteindra aujourd’hui 27 °C à Tenes, 30 °C à Annaba, 31 °C à Tlemcen et à Alger, 32 °C à Guelma et 33 °C à Chlef. Mais aussi, 35 °C à Naama, 36 °C à El Oued et à Biskra et 44 °C à Adrar.

Point Météo : qu’est-ce que l’été indien ?

L’été indien est une expression météorologique qui décrit une période de temps inhabituellement chaud et sec qui se produit à l’automne, après les premières gelées. C’est une période de transition entre l’été et l’automne, où les températures remontent temporairement sous un ciel clair en général.

Pendant l’été indien, les journées connaissent des températures diurnes plus élevées que la normale pour la saison, souvent au-dessus de 20 °C, tandis que les nuits peuvent être fraîches. Les précipitations sont souvent rares durant cette période, ce qui contribue à créer des conditions sèches et ensoleillées.

L’été indien est habituellement causé par des influences météorologiques particulières, telles que des zones de haute pression atmosphérique qui repoussent les systèmes de mauvais temps. Les masses d’air chaud en provenance de régions plus méridionales peuvent également jouer un rôle en apportant de l’air chaud et sec dans des régions plus septentrionales. Ces facteurs contribuent à prolonger temporairement la période estivale.

Ainsi, l’été indien a un impact sur la nature en retardant le changement des couleurs des feuilles d’automne et en prolongeant la saison de croissance pour certaines plantes. Pour les activités humaines, il offre souvent une dernière chance pour profiter de l’extérieur avant l’arrivée de l’hiver, ce qui en fait une période appréciée pour les activités de plein air telles que la randonnée, le vélo et les pique-niques.