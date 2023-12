Bulletin Météo Algérie du 7 décembre : pluie et froid, le temps à prévoir ce jeudi !

Cette semaine, le retour tant attendu de la pluie a marqué les prévisions météo et cette tendance persistera tout au long du week-end à venir. En parallèle, les températures ont amorcé une baisse significative, laissant présager l’approche imminente de la saison hivernale. Pour éclairer votre journée ce jeudi 7 décembre 2023, plongeons ensemble dans les prévisions météorologiques qui vous attendent. Explorez les détails pour mieux appréhender les conditions climatiques à venir et préparez-vous à affronter ces changements.

L’arrivée marquée de l’hiver dès ce début de décembre se traduit par une nette chute des températures maximales. Pour la journée d’aujourd’hui, les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM) prévoient des valeurs oscillant entre 17 °C et 22 °C sur les régions côtières, entre 12 °C et 21 °C à l’intérieur du pays et entre 17 °C et 33 °C sur les régions sahariennes.

Pour en détailler les températures régionales, le bulletin météo de ce jeudi anticipe 17 °C à El Tarf, 18 °C à Skikda et Béjaia, 19 °C à Tipaza ainsi que 22 °C à Oran. De plus, le thermomètre se stabilisera à 14 °C à Batna, 15 °C à Médea, 16 °C à Guelma et 19 °C à Naama et à Relizane. Enfin, les températures devraient grimper à 19 °C à El Oued et Biskra, et atteindre les 26 °C à Djanet.

Météo Algérie : que disent les prévisions de ce 7 décembre ?

En outre, les services de l’ONM ont prévu ciel généralement dégagé sur l’ensemble des régions Nord du pays. Toutefois, pour ce qui est des régions du Sud, le bulletin de ce 7 décembre annonce un ciel souvent voilé sur le bécharois, le Sahara central et le Nord Sahara à partir de la fin de l’après-midi. Alors qu’au niveau des autres régions sahariennes, un ciel généralement dégagé prévaudra, devenant voilé en fin d’après-midi.

D’ailleurs, Météo Algérie a émis une vigilance jaune « Pluie » pour les wilayas de Jijel, Annaba, El Tarf, et Skikda, soulignant ainsi la probabilité de précipitations dans ces régions. Cette alerte met en lumière l’importance pour les conducteurs d’adopter une conduite prudente et adaptée aux conditions météorologiques. Les routes peuvent devenir glissantes en raison des pluies, augmentant les risques d’accidents. Ainsi, il est vivement recommandé de réduire la vitesse, d’allumer les feux de croisement, de respecter les distances de sécurité et d’anticiper les éventuelles zones à risque.