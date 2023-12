Bulletin Météo Algérie du 5 décembre : faut-il sortir les manteaux et les parapluies ?

L’arrivée imminente de la saison hivernale se manifeste par une progression graduelle du froid, marquant un changement notable dans les conditions météorologiques. Des signes indiquent le retour de la pluie dans plusieurs régions du pays, préfigurant ainsi une modification des paramètres climatiques. Pour ce mardi 5 décembre 2023, la météo réserve son lot de surprises et d’éventuels caprices à anticiper. Restez informés des prévisions pour vous préparer au mieux à cette journée où le climat pourrait se montrer changeant.

Dans son bulletin météo de ce mardi 5 décembre 2023, l’Office National de la Météorologie (ONM) annonce la présence de passages nuageux dans les régions Nord du pays, avec des moments de densité nuageuse et quelques épisodes pluvieux, notamment des averses le long des côtes Est.

Cependant, une amélioration graduelle du temps est prévue dans l’Ouest et le Centre à partir de l’après-midi, bien que le ciel se couvre à nouveau dans l’Ouest en fin de soirée, accompagné de précipitations intermittentes. D’ailleurs, Météo Algérie a émis une alerte de vigilance jaune « pluie » pour plusieurs wilayas, à savoir Tipaza, Relizane, Chlef, Mostaganem, Ain Defla et Oran, comme indiqué sur leur site internet.

Pour ce qui est des régions sahariennes, les prévisions météorologiques de ce mardi annoncent un ciel dégagé à partiellement voilé de manière générale, avec une tendance à un voile nuageux croissant à partir de l’après-midi dans le Sud-Ouest, le Nord Sahara et les Oasis.

La météo en Algérie ce mardi 5 décembre : préparez-vous, il fera froid aujourd’hui !

Ce début de mois de décembre connait une tendance à la baisse des températures, comme l’a souligné l’ONM. Les températures maximales prévues aujourd’hui varieront entre 15 °C et 19 °C le long des régions côtières et entre 10 °C et 18 °C pour les régions intérieures, tandis que les régions sahariennes connaîtront des températures allant de 17 °C à 33 °C.

Selon les prévisions de Météo Algérie, Skikda devrait enregistrer 15 °C, tandis qu’Oran, El Tarf et Tipaza atteindront 17 °C, et Béjaia 18 °C. Par ailleurs, ce mardi, il fera 11 °C à Khenchela, 14 °C à Bouira, 15 °C à Saida, 16 °C à Mascara, et 17 °C à Guelma. Enfin, le mercure affichera des valeurs de 18 °C à El Menia, 24 °C à Adrar et 31 °C à Bordj Badji Mokhtar.