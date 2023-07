Bulletin Météo Algérie du 4 juillet : persistance de la canicule et des fortes chaleurs ce mardi !

La canicule frappe de nouveau certaines régions du pays. Les services de Météo Algérie ont émis un bulletin météorologique spécial (BMS) plaçant en vigilance orange « canicule » six (6) wilayas du pays, où la température risque d’atteindre localement les 50 °C. Dans cet article, découvrez les prévisions météo détaillées de ce mardi 4 juillet 2023 !

En effet, l’Office National de la Météorologie (ONM) a fait savoir qu’une vague de chaleur affectera les wilayas de Tindouf, Béni Abbés, Timimoun, Adrar, Bordj Badji Mokhtar et In Salah. Et ce, à compter d’hier jusqu’au mercredi 5 juillet au moins. D’après le BMS de Météo Algérie, les températures maximales attendues avoisineront les 49 °C, pouvant atteindre localement les 50 °C. Alors que les températures minimales varieront entre 36 et 39 °C, a souligné la même source.

De plus, Météo Algérie a aussi indiqué qu’un temps caniculaire persistera ce mardi sur les oasis, le long de la bande frontalière Algérie-Mali vers le Sahara et central ainqsi que sur les régions de Tindouf et de Béni Abbes. D’ailleurs, l’ONM a aussi placé en vigilance jaune « canicule » les wilayas de Tamanrasset, El Meniaa et Ouargla.

À LIRE AUSSI : BMS – Météo Algérie : la canicule persistera sur plusieurs wilayas jusqu’à demain

Prévisions météo en Algérie : quel temps fera-t-il ce 4 juillet ?

Dans son bulletin météo de ce mardi 4 juillet, l’ONM a prévu un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions sahariennes, avec formation de cellules orageuses isolées durant l’après-midi sur la région de Béchar, le Nord Sahara et l’extrême Sud, pouvant engendrer quelques pluies locales.

Selon les mêmes services, un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira l’ensemble des régions Nord du pays, avec développement de quelques cellules orageuses durant l’après-midi sur l’intérieur, les hauts plateaux et les Aurès, engendrant quelques averses de pluie, notamment sur les Aurès.

Sur son site internet, Météo Algérie a placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas de Laghouat, Ghardaia, Djelfa, M’sila, Batna, Khenchela, Oum El Bouaghi et Tebessa. Mais aussi, les wilayas de Tamanrasset et In Guezzam.

Concernant les températures maximales prévues aujourd’hui, l’ONM a indiqué qu’elles oscilleront entre 27 et 36 °C sur les régions côtières, entre 31 et 41 °C sur les régions intérieures et entre 39 et 49 °C sur les régions sahariennes. Ainsi, Météo Algérie a prévu 31 °C à Oran et à Blida, 32 °C à Skikda et à Béjaia, 34 °C à Alger, à Tebessa et à El Tarf. Ce mardi, la température atteindra 36 °C à Sétif, 37 °C à Tiaret, 40 °C à Relizane, 42 °C à Biskra, 46 °C à El Menia et 49 °C à Adrar.