Bulletin Météo Algérie du 29 novembre : que disent les prévisions de ce mercredi ?

Une atmosphère stable et baignée de soleil domine actuellement la majeure partie du territoire national. Cependant, des signes avant-coureurs laissent présager un possible retour de la pluie en force pour le weekend à venir. Dans cet article, explorez en détail les prévisions météorologiques de ce mercredi 29 novembre 2023, offrant un aperçu précis des conditions climatiques actuelles tout en anticipant les éventuels changements à venir.

Les projections météorologiques de l’Office National de la Météorologie (ONM) pour cette journée du 29 novembre révèlent des disparités climatiques significatives à travers les différentes régions du pays. Les régions de l’Ouest et du Centre devraient jouir d’une atmosphère majoritairement dégagée, sous un ciel clément et ensoleillé.

Cependant, du côté des régions de l’Est, des passages nuageux denses sont prévus, susceptibles de provoquer quelques précipitations localisées, notamment sur les zones côtières. Ces averses devraient s’atténuer progressivement à partir de la fin de l’après-midi. Sur les hauts plateaux et dans les Aurès, le ciel s’annonce dégagé, parfois partiellement voilé. Enfin, pour les vastes étendues sahariennes, la tendance prévoit un ciel majoritairement dégagé à partiellement voilé.

Prévisions météo en Algérie ce 29 novembre : quelles sont les températures du jour ?

Par ailleurs, les prévisions météorologiques pour ce mercredi dévoilent une diversité marquée des températures maximales. En effet, les régions côtières verront le thermomètre osciller entre 20 et 24 °C, tandis que les zones intérieures connaîtront des températures allant de 17 à 23 °C. Les vastes étendues sahariennes, quant à elles, enregistreront des valeurs thermiques comprises entre 20 et 33 °C.

Pour ce jour, le bulletin de Météo Algérie dépeigne une variété de températures à travers le territoire. Les régions côtières afficheront des valeurs thermiques de 20 °C à Jijel, 21 °C à Tenes, 22 °C à Annaba et Alger et Tlemcen. À l’intérieur des terres, les températures varieront, avec 18 °C à Sétif, 20 °C à Saida et à Khenchela, 22 °C à Mascara, et 23 °C à Blida. Enfin, dans les régions de notre grand Sud, le thermomètre indiquera 21 °C à Béchar, 22 °C à El Oued et 23 °C à Timimoun. Ces variations thermiques régionales soulignent les nuances climatiques et leurs impacts sur différentes localités du pays.