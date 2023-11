Bulletin Météo Algérie du 26 novembre : pluie ou soleil, quel temps prévoir ce dimanche ?

Alors que l’automne tire doucement sa révérence, cédant progressivement la place à l’hiver, les signes annonciateurs de la saison froide se multiplient à travers le pays. La chute des températures s’installe lentement, accompagnée du retour tant attendu des pluies dans différentes régions, et même des premières neiges qui couronnent timidement les sommets des montagnes.

Cependant, pour la semaine à venir, une lueur d’espoir météorologique semble se dessiner. Les conditions atmosphériques paraissent se stabiliser à nouveau, offrant un répit temporaire à ceux qui appréhendent les rigueurs de l’hiver naissant. Quels caprices la météo nous réserve-t-elle pour ce dimanche 26 novembre 2023 ? C’est la question à laquelle nous tentons de répondre dans cet article dédié aux prévisions météorologiques du jour.

La météo en Algérie : quelles sont les prévisions de ce dimanche ?

Les prévisions météorologiques pour ce dimanche 26 novembre 2023 annoncent un panorama varié à travers les différentes régions du pays. Dans les régions Nord, une météo clémente est au rendez-vous, avec un ciel dégagé prédominant. Quelques nuages épars pourraient voiler le ciel de l’extrême Est et l’intérieur des régions Ouest, apportant une touche nuancée au ciel.

En ce qui concerne les vastes étendues de notre grand Sud, le temps pour ce début de semaine s’annonce diversifié. Un ciel voilé couvrira le Nord Sahara, tandis que des passages nuageux ponctués d’éclaircies illumineront le Sahara central. Néanmoins, les autres régions sahariennes devraient bénéficier d’un ciel majoritairement dégagé.

Pour ce dimanche, les températures promettent un éventail varié à travers les différentes régions de notre pays. Le mercure atteint 11 °C à Khechela, 12 °C à Tebessa et à Blida, 14 °C à Béjaia, à El Bayadh et à Jijel. Les habitants de Tlemcen, Médea et Djelfa pourront s’attendre à une température atteignant les 15 °C. Quant à Tizi Ouzou, Tissemsilt et M’Sila, elles enregistreront des températures légèrement supérieures, atteignant les 16 °C.

En outre, le bulletin météo de ce 26 novembre indique qu’Alger et Saida verront le mercure grimper jusqu’à 17 °C, tandis qu’à El Meniaa, il fera 18 °C. Les régions de Béchar, Biskra et Ghardaia afficheront des températures plus douces, atteignant les 19 °C. À El Oued et à Timimoun, le thermomètre atteindra 20 °C, alors que Tindouf et Djanet enregistreront des températures respectives de 23 °C. In Salah verra le mercure grimper jusqu’à 24 °C, Tamanrasset jusqu’à 25 °C et une chaleur de 28 °C marquera In Guezzam.

