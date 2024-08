Bulletin Météo Algérie du 21 août : vague de chaleur et canicule annoncées dans ces régions !

Une vague de chaleur intense s’abat sur plusieurs régions du pays, marquant le retour de la canicule. L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis un bulletin météo spécial (BMS), plaçant deux wilayas en vigilance orange « canicule ».

L’alerte de niveau 2 de Météo Algérie concerne les wilayas d’Adrar et d’In Salah. Dans ces zones, les températures maximales atteindront 49 °C, tandis que les minimales se situeront entre 34 et 39 °C. En vigueur depuis hier, ce BMS restera valable ce mercredi 21 août 2024 tout au long de la journée.

Météo Algérie prévoit également un climat très chaud, voire caniculaire, dans le Sahara central, avec des températures oscillant entre 37 et 49 °C. Au Nord du pays, les régions côtières et intérieures connaîtront des températures plus modérées, mais relativement chaudes, avec des maximales variant entre 30 et 34 °C sur le littoral et entre 30 et 35 °C dans les zones intérieures.

Bulletin météo de ce mercredi : quelles sont les prévisions du jour ?

Les prévisions météorologiques pour ce mercredi annoncent un temps contrasté selon les régions du pays. Sur le Centre et l’Est, un ciel dégagé à peu nuageux prédominera la journée. Cependant, les régions côtières de l’Ouest connaîtront des passages nuageux avec quelques pluies par endroits, surtout durant la matinée. Ces nuages gagneront progressivement les régions du Centre en après-midi.

Dans l’intérieur du pays, particulièrement sur les Hauts Plateaux et les Aurès, le ciel restera dégagé durant la matinée, mais des formations nuageuses se développeront en cours d’après-midi et en soirée. Ces nuages cumuliformes pourraient donner naissance à des orages isolés, entraînant des averses locales, notamment sur les Hauts Plateaux de l’Ouest.

Quel temps fera-t-il dans le Sud ?

Du côté des régions sahariennes, l’Office National de la Météorologie (ONM) prévoit un ciel souvent voilé, voire localement nuageux, sur le Nord du Sahara et le Nord de la région de Béchar. Ces régions verront une tendance orageuse, avec un risque accru de précipitations.

Plus au Sud, vers le Hoggar/Tassili, la région de Tindouf, ainsi que le long de la frontière algéro-malienne, le ciel sera généralement dégagé à partiellement voilé. Cependant, l’après-midi et la soirée pourraient être marquées par le développement de foyers orageux isolés, susceptibles d’apporter quelques pluies par endroits.

Selon Météo Algérie, les autres régions sahariennes bénéficieront, quant à elles, d’un ciel globalement dégagé, sans grandes perturbations à prévoir.