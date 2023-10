Bulletin Météo Algérie du 2 octobre : pluie ou soleil, quel temps prévoir pour ce lundi ?

L’automne s’installe doucement, et avec le mois d’octobre qui pointe le bout de son nez, les changements dans notre ciel et notre climat deviennent de plus en plus perceptibles. Alors que nous venons d’entamer une nouvelle semaine, une interrogation inévitable se profile à l’horizon : quelles sont les prévisions météorologiques pour ce lundi 2 octobre 2023 en Algérie ?

D’après le bulletin météo de l’Office National de la Météorologie (ONM), un ciel dégagé à partiellement voilé prévaudra en général sur les régions Nord du pays, offrant des conditions relativement clés. Cependant, au Sud du pays, les perspectives diffèrent.

En effet, les prévisions de Météo Algérie pour ce lundi 2 octobre indiquent qu’il faut s’attendre à un ciel partiellement voilé qui englobera l’extrême Sud, le Hoggar/Tassili, ainsi que le Sud du Sahara oriental, avec développement de cellules orageuses isolées en fin de journée, susceptibles d’engendrer des pluies locales.

D’ailleurs, l’ONM a maintenu la vigilance jaune « pluie » et « orage » sur les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam, Tamanrasset, Djanet et Illizi. Toutefois, la même source n’a pas manqué de noter le fait que les autres régions sahariennes du pays connaîtront aujourd’hui un ciel dégagé à partiellement voilé.

Températures en Algérie ce lundi 2 octobre : sortez vos gilets, l’automne s’installe !

Alors que l’automne prend doucement ses quartiers en Algérie, une nouvelle semaine débute avec son lot de changements thermiques qui révèlent des indices d’une saison en mutation. Attendez-vous à ressentir la fraîcheur typique de cette période de l’année, en particulier au petit matin.

Pour ce lundi, les services de l’ONM ont fait savoir que les températures maximales oscilleront entre 27 et 31 °C sur les régions côtières, entre 27 et 37 °C sur les régions intérieures et enre 30 et 42 °C sur les régions Sud.

Ainsi, Météo Algérie a prévu 27 °C à Skikda et à Béjaia, 29 °C à Oran et à Tipaza et 31 °C à El Tarf. Aujourd’hui, le mercure atteindra 28 °C à Khenchela, 30 °C à Sétif, 31 °C à El Oued et à Laghouat. Mais aussi, 33 °C à Blida, 35 °C à Saida, 36 °C à Relizane et 37 °C à Adrar.