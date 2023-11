Bulletin Météo Algérie du 19 novembre : soleil radieux au rendez-vous ce dimanche !

Alors que novembre déploie son manteau automnal sur l’Algérie, cette année a vu s’établir un tableau météorologique relativement sec, ponctué çà et là par quelques averses en début de mois. La prédominance d’une météo clémente a marqué cette période, baignant la quasi-totalité du territoire national sous un ciel dégagé et ensoleillé. Cependant, une note de changement se dessine à l’horizon avec les prévisions météo pour cette semaine, prévoyant le retour imminent des précipitations dès mardi !

Pourtant, alors que la semaine s’apprête à s’ouvrir sur un registre pluvieux, que nous réserve le temps ce dimanche dans les quatre coins du pays ? Cette interrogation météorologique s’inscrit au cœur des préoccupations, incitant à scruter avec attention les prévisions de cette journée. Dans les lignes qui suivent, plongeons au cœur des pronostics météorologiques pour ce dimanche 19 novembre 2023, explorant avec précision ce que les cieux réservent à chaque région du pays. Une exploration offrant un aperçu détaillé des conditions climatiques à venir, pour mieux appréhender les variations météorologiques à venir.

Prévisions météo en Algérie : temps et températures pour ce dimanche 19 novembre !

Pour ce début de semaine, une tendance au ciel dégagé se dessine sur l’ensemble des régions Nord du pays, promettant une journée ensoleillée. Quelques rares passages nuageux seront toutefois au rendez-vous, principalement dans les zones de l’Ouest et du Centre du pays, offrant une variation atmosphérique par endroits.

Quant aux vastes étendues de notre Sud, les prévisions météo de ce 19 novembre laissent présager un ciel majoritairement dégagé sur la majeure partie des régions sahariennes. Seulement quelques nuages viendront ponctuer le panorama céleste, ciblant principalement l’extrême Sud et le Nord-Ouest du Sahara, ajoutant une nuance à cette toile atmosphérique.

Pour ce dimanche, les températures maximales dépeignent un patchwork thermique à travers l’Algérie. Le thermomètre affichera une diversité de valeurs, soulignant la variabilité climatique dans différentes régions du pays. Ainsi, Khenchela et El Bayadh devraient amorcer la journée avec des températures atteignant les 18 °C, suivies de Djelfa à 19 °C, tandis que Naama, Oum El Bouaghi et Bordj Bou Arreridj se stabiliseront autour des 20 °C. De leur côté, Ghardaia, El Oued, Tiaret et Mila connaîtront des températures atteignant les 22 °C.

Béjaia et Tlemcen verront le mercure culminer à 23 °C, tandis que Béchar et El Tarf enregistreront des valeurs de 24 °C. Les températures s’accentueront à Timimoun, s’élevant à 26 °C, puis à Mostaganem et Alger, toutes deux à 27 °C. Pour les zones les plus au sud, Adrar prévoit une chaleur de 29 °C, suivie d’In Salah à 30 °C, et une pointe remarquable à Bordj Badj Mokhtar avec des températures grimpant jusqu’à 33 °C.