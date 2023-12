Bulletin Météo Algérie du 19 décembre : pluie, neige et froid persistants ce mardi !

L’hiver a bel et bien pris ses quartiers en Algérie, apportant avec lui une baisse significative des températures, des précipitations sous forme de neige, ainsi qu’un retour des averses orageuses. Pour cette journée du mardi 19 décembre 2023, plusieurs wilayas du pays se retrouvent placées sous vigilance orange pour risque de pluies intenses, alors que d’autres régions seront affectées par un temps froid et quelques chutes de neige. Dans cet article, découvrez les dernières prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM), annonçant les conditions variables selon les régions !

D’après le bulletin météo de ce mardi, les zones côtières de l’Ouest algérien observeront des passages nuageux avec quelques épisodes pluvieux localisés, une tendance qui devrait s’améliorer en soirée. À l’intérieur des terres et sur les hauts plateaux, les nuages devraient également s’installer, accompagnés de quelques pluies qui pourraient évoluer en averses sporadiques, surtout dans la partie Est de cette zone, mais s’améliorant aussi au fil de la soirée.

Les régions du Centre du pays ne seront pas épargnées par ces caprices météorologiques. Un ciel majoritairement couvert prévaudra, avec des précipitations sporadiques, notamment sur les zones côtières et proches côtières, mais elles devraient progressivement se dissiper à partir de la soirée.

Du côté des régions de l’Est, le ciel se couvrira aussi, prévoyant quelques pluies occasionnelles sous forme d’averses orageuses, particulièrement sur les zones côtières et proches côtières. Quant aux vastes étendues sahariennes, un voile nuageux est prévu sur le Nord Sahara, les oasis et le Sahara oriental, avec des averses possibles, essentiellement au niveau des oasis, mais cette tendance devrait diminuer progressivement dès la soirée. Les autres régions du Sud connaîtront un ciel dégagé à partiellement nuageux.

Alerte météo en Algérie : temps froid et neigeux au rendez-vous ce mardi !

Les services de Météo Algérie ont mis en garde quant à la prévision de quelques flocons de neige qui feront leur apparition dans la matinée d’aujourd’hui, notamment sur les sommets des monts du Centre. De plus, des chutes de neige affecteront les reliefs des hauts plateaux de l’Ouest, dépassant les altitudes de 1200 à 1300 mètres au cours de la matinée. D’après la même source, une tendance à la baisse du thermomètre se fera également ressentir dans le Sud des oasis, le Sahara oriental, les hauts plateaux et la région des Aurès.

En ce qui concerne les températures, ce mardi s’annonce relativement froid ! Les maximales oscilleront entre 14 °C et 17 °C sur les régions côtières, entre 5 °C et 15 °C dans les zones intérieures et entre 17 °C et 25 °C dans les régions sahariennes. L’ONM a détaillé ces prévisions avec une estimation de 14 °C à Skikda, 15 °C à Alger, 16 °C à Tipaza et à Oran, ainsi que 17 °C à Jijel. Pour ce 19 décembre, les températures atteindront les 8 °C à Naama, 9 °C à Medea, 11 °C à Mascara, 12 °C à Sétif et 16 °C à M’sila. Par ailleurs, le mercure affichera 13 °C à Illizi et 16 °C à Béchar et à Biskra.

À LIRE AUSSI :

>> Chutes de neige et intempéries : de nombreuses routes bloquées ce 18 décembre

BMS – Météo Algérie : pluies orageuses attendues aujourd’hui dans ces wilayas !

En plus de ces prévisions météorologiques, l’Office National de la Météorologie (ONM) a publié deux Bulletins Météo Spéciaux (BMS) de niveau 2, alertant sur des conditions météorologiques particulières. Le premier BMS place en vigilance orange les wilayas de Bejaïa, Tizi Ouzou, Boumerdes, Alger, Tipaza, Ain Defla, Médéa, Blida et Bouira. Ces régions sont susceptibles de recevoir des précipitations importantes, estimées entre 20 et 40 mm, pendant la période de validité de l’alerte qui reste en cours jusqu’à 15h00 ce mardi.

Le second BMS émis par Météo Algérie concerne les wilayas de Touggourt, Ouargla, El Oued, et le Nord d’Illizi. Ces zones connaîtront également des épisodes pluvieux, avec des estimations de précipitations comprises entre 20 et 30 mm, prévus jusqu’à 18h00 ce mardi 19 décembre. Ces bulletins mettent en garde contre des conditions météorologiques potentiellement impactantes, invitant les résidents de ces régions à prendre les précautions nécessaires face à ces épisodes de pluvieux.

À LIRE AUSSI :

>> Alerte météo : pluies orageuses et chutes de grêle sur 13 wilayas