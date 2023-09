Bulletin Météo Algérie du 18 septembre : un temps chaud sera au rendez-vous ce lundi !

Après quelques pluies en début du mois, la canicule fait son retour en Algérie avec une vague de chaleur qui affecte différentes régions du pays. Pour mieux planifier votre journée et vos activités à la veille de la rentrée scolaire, découvrez les prévisions météorologiques détaillées pour ce lundi 18 septembre 2023.

Une vague de chaleur persiste sur certaines régions de l’Est du pays. En effet, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont prévu un temps relativement chaud ce lundi sur les régions côtières et intérieures de l’Est du pays. D’ailleurs, il est à noter que les températures maximales prévues aujourd’hui atteindront entre 25 et 36 °C sur les régions côtières, entre 25 et 37 °C sur les régions intérieures et entre 35 et 44 °C sur les régions sahariennes.

Prévisions météo en Algérie : quel temps fera-t-il ce 18 septembre ?

En outre, le bulletin météo de ce lundi 18 septembre prévoit un temps peu nuageux sur les régions côtières et intérieures de l’Ouest et un temps voilé et orageux sur les hauts plateaux. Concernant les régions de l’Est et du Centre, les services de Météo Algérie ont fait part d’un ciel voilé en général avec développement de cellules orageuses en fin de journée.

Enfin, pour ce qui est de notre grand Sud, le bulletin météo de l’ONM prévoit un temps voilé en général sur le Sud-Ouest du pays, le Nord Sahara et les Oasis. D’après la même source, un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira les autres régions sahariennes, avec développement probable d’orages sur l’extrême Sud en fin de journée.