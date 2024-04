Bulletin Météo Algérie du 14 avril : alertes pluies et vents violents dans ces wilayas !

Alors que nous entamons une nouvelle semaine, les prévisions météorologiques annoncent un début de semaine rempli de diversité et de surprises. Ce dimanche, plusieurs phénomènes météorologiques pourraient se manifester, allant des averses de pluie aux orages, en passant par des vents puissants. Restez informés en continuant la lecture de cet article afin de mieux anticiper et préparer votre semaine.

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis un bulletin météo spécial (BMS) plaçant sous vigilance orange « pluie » les wilayas d’El Meniaa, Ghardaia, ainsi que l’Ouest d’Ouargla. Les quantités estimées varient entre 20 et 40 mm, avec une validité s’étendant du samedi 13 avril à 21h00 jusqu’au dimanche 14 avril à 21h00. De plus, la même source a émis une vigilance jaune pour « pluie » et « orage » dans les wilayas de Laghouat, Djelfa, Ouled Djellal, El M’ghair, El Oued, Touggourt et Ghardaia.

Par ailleurs, les services de Météo Algérie ont également averti que des vents violents pourraient affecter les wilayas de Touggourt, El M’ghair et El Oued. Pour rester prêts et informés face à ces conditions météorologiques changeantes, suivez de près les mises à jour régulières des prévisions météorologiques de l’ONM.

À LIRE AUSSI :

>> Brezina : à la découverte de l’Arizona algérien !

Météo Algérie : quel temps fera-t-il ce dimanche 14 avril ?

Pour ce dimanche 14 avril, les prévisions météorologiques dévoilent un tableau varié sur l’ensemble du territoire national. Dans les régions Est et Centre du pays, un ciel chargé de nuages apportera son lot d’averses de pluie, offrant ainsi une atmosphère rafraîchissante. Pendant ce temps, à l’extrême Ouest du pays, un ciel dégagé prévaudra, offrant une journée lumineuse et ensoleillée.

Quant aux vastes étendues sahariennes, le Sahara oriental sera sous l’emprise d’un temps pluvieux et nuageux, tandis que les autres régions du grand Sud bénéficieront d’un ciel généralement dégagé.

En ce qui concerne les températures, une tendance à la baisse persiste après la vague de chaleur de la semaine précédente. Les thermomètres afficheront 13 °C à Djelfa et à Batna, 15 °C à El Tarf, 17 °C à Alger et à Ouargla, 19 °C à Tlemcen et 20 °C à Saida et à El M’ghair. Les températures dans les régions sahariennes resteront plus élevées, avec 25 °C à In Salah, 26 °C à Beni Abbes, 28 °C à Illizi, 33 °C à Tindouf et à In Guezzam.

À LIRE AUSSI :

>> La nouvelle gare routière d’Alger : un projet d’envergure en cours de réalisation