Bulletin Météo Algérie du 13 décembre : pluie ou soleil, quel temps prévoir ce mercredi ?

Après une période de temps généralement ensoleillé, l’arrivée probable de la pluie intrigue et soulève des interrogations quant à son impact sur les différentes régions du pays. Cette transition climatique vers d’éventuelles averses éveille la curiosité. Ce bulletin météo détaillera les tendances météorologiques de ce mercredi 13 décembre 2023, allant de potentielles précipitations à des éclaircies, afin de permettre à chacun de mieux appréhender cette journée.

Pour cette journée du 13 décembre, le bulletin météo de l’Office National de la Météorologie (ONM) révèle un ciel partiellement voilé qui s’étend sur l’ensemble des régions Nord du pays. Cette configuration atmosphérique évoluera progressivement vers un ciel plus nuageux dans l’Ouest et le Centre, notamment en fin d’après-midi, s’accompagnant de précipitations, parfois sous forme d’averses orageuses, affectant d’abord les régions côtières pour ensuite gagner les zones intérieures. Ces précipitations devraient s’étendre vers l’Est durant la nuit. En revanche, pour les régions sahariennes, les prévisions de Météo Algérie annoncent un ciel majoritairement dégagé, quoique partiellement voilé dans le Sud-Ouest du territoire.

Prévisions météo en Algérie : baisse des températures ce 13 décembre

Outre le retour anticipé de la pluie, les températures semblent reprendre leur tendance à la baisse après avoir brièvement affiché une légère hausse ces derniers jours. Pour cette journée du mercredi, les températures maximales s’apprêtent à varier entre 20 °C et 24 °C le long des régions côtières. Dans les régions intérieures, les thermomètres oscilleront entre 18 °C et 26 °C, tandis que les régions sahariennes connaîtront des températures variant entre 20 °C et 27 °C.

En détails, les prévisions de Météo Algérie laissent entrevoir 21 °C à Skikda, Tipaza et El Tarf, 22 °C à Oran, et jusqu’à 24 °C à Béjaia. Les températures pour ce mercredi seront également de l’ordre de 18 °C à Djelfa, 20 °C à Blida, 22 °C à Tebessa et Guelma et 24 °C à Relizane. Enfin, elles atteindront 23 °C à Timimoun, 25 °C à Tindouf et jusqu’à 26 °C à Ouargla.