Bulletin Météo Algérie du 12 octobre : un temps stable marquera cette fin de semaine !

Alors que la saison automnale se fait de plus en plus sentir en Algérie, elle apporte avec elle des matinées et des soirées fraîches qui invitent à ressortir les vêtements plus chauds. En revanche, les journées sont douces et agréables, idéales pour profiter de l’extérieur. Toutefois, il est essentiel de rester vigilant, car des précipitations sont susceptibles de faire leur apparition au cours de la semaine à venir. Dans cet article, nous vous invitons à découvrir en détail les prévisions météo pour cette fin de semaine, afin de mieux planifier vos activités et profiter au maximum de votre week-end.

Pour ce jeudi 12 octobre 2023, l’Office National de la Météorologie (ONM) propose un tableau météorologique qui rappelle celui de la veille. En effet, la région Nord de l’Algérie peut s’attendre à des conditions ensoleillées, avec néanmoins un voile nuageux partiel venant tempérer l’éclat du ciel. Les régions intérieures, les hauts plateaux, ainsi que les majestueuses montagnes des Aurès connaîtront quant à elles quelques développements nuageux.

Selon les services de Météo Algérie, les températures maximales prévues aujourd’hui oscillent dans une fourchette allant de 26 à 35 °C le long des côtes, tandis qu’elles se situent entre 23 et 34 °C dans les régions intérieures. Des nuances thermiques se dessinent au fil des localités, avec 26 °C à Tenes et 27 °C à Tebessa et à Sétif. La capitale, Alger, enregistrera une température de 29 °C, à Tlemcen la température s’élèvera à 30 °C, Blida et Jijel afficheront respectivement 31 et 32 °C, tandis que Chlef et Annaba se distingueront par une journée prometteuse à 34 °C.

Prévisions Météo en Algérie : quel temps fera-t-il au Sud du pays ce 12 octobre ?

En outre, le bulletin de Météo Algérie pour ce jeudi 12 octobre 2023 nous transporte vers le Sud de l’Algérie, où l’ONM prévoit des conditions météorologiques spécifiques. En effet, l’extrême Sud, incluant le Hoggar/Tassili et le Sahara oriental, se pare d’un ciel généralement voilé, laissant entrevoir la possibilité de la formation de cellules orageuses. Ces cellules, bien que localisées, peuvent apporter des pluies locales, avec une attention particulière portée sur la région du Hoggar.

Pour les autres régions sahariennes, l’ONM annonce un ciel dégagé à partiellement voilé, reflétant la diversité des paysages que l’Algérie offre aux regards de ses habitants. Ces variations météorologiques se reflètent également dans les températures maximales prévues pour ce jeudi, qui s’étendent sur une plage thermique allant de 25 à 38 °C au niveau des régions du Sud. Ainsi, Biskra affichera une température de 32 °C, tandis qu’Illizi se situe à 33 °C et In Salah à 37 °C.