Bulletin Météo Algérie du 12 février : journée pluvieuse et venteuse en perspective !

La pluie fait enfin son retour dans le paysage climatique du pays, marquant ainsi un changement dans les conditions météorologiques. Pour ce lundi 12 février 2024, le bulletin météo indique une journée sous le signe des pluies et des vents violents dans plusieurs régions. Découvrons ensemble les détails de cette mise à jour météorologique !

Dans son bulletin météo de ce lundi, l’Office National de la Météorologie (ONM) nous livre un aperçu détaillé des conditions atmosphériques qui prévaudront aujourd’hui. Sur les régions Ouest du pays, un ciel dégagé à peu nuageux en général sera au rendez-vous, tandis que la partie Est de la zone sera souvent nuageuse, accompagnée de quelques averses de pluie, parfois orageuses, mais avec une amélioration progressive à partir de la fin d’après-midi.

Quant aux régions du Centre, les prévisions du jour annoncent un ciel souvent nuageux, avec des précipitations sporadiques, parfois sous forme d’averses orageuses. Météo Algérie a également informé que des passages nuageux marqueront les régions de l’Est, ainsi qu’un ciel devenant de plus en plus nuageux à partir de la fin de la matinée, avec quelques averses de pluie, notamment sur les régions côtières et intérieures.

Pour ce qui est des régions sahariennes, les services de l’ONM prévoient un ciel dégagé à partiellement voilé en général pour ce lundi. Ainsi, ces détails météorologiques offrent un aperçu complet de ce à quoi s’attendre en termes de conditions atmosphériques pour la journée à venir.

Alerte Météo Algérie : vents violents et pluies orageuses attendus ce lundi !

Dans ce même sillage, il est important de souligner que les services de Météo Algérie ont émis une alerte jaune pour les risques de « pluie » et d’ « orage » dans plusieurs wilayas. En effet, il s’agit des wilayas de Mostaganem, Relizane, Tiaret, Chlef, Tissemsilt, Ain Defla, Tipaza, Alger, Blida, Médea, M’sila et Bouira, ainsi que Jijel, Mila, Constantine et Skikda.

Outre ces conditions pluvieuses, des vents violents sont également prévus dans différentes régions du pays. Météo Algérie a donc émis une alerte jaune pour les wilayas de Laghouat, Djelfa, Tiaret, Mascara, Ain Témouchent, Oran, Mostaganem, Relizane, Chlef, Tipaza, Alger, Boumerdes, Tizi Ouzou, Skikda, Annaba et El Tarf.

Bulletin météo : quelles sont les températures de ce 12 février ?

En ce qui concerne les températures, le thermomètre présentera des variations significatives selon les régions. Sur les zones côtières, les températures maximales oscilleront entre 15 °C et 17 °C, tandis que dans les régions intérieures, elles varieront entre 13 °C et 22 °C. Au niveau des régions sahariennes, les températures seront nettement plus élevées, se situant entre 23 °C et 34 °C.

Ainsi, selon les prévisions de Météo Algérie, nous pouvons nous attendre à des températures de 17 °C à El Tarf, 18 °C à Annaba, 20 °C à Tipaza, 21 °C à Béjaia et 24 °C à Oran. Pour ce lundi, les températures atteindront 15 °C à Blida, 17 °C à Ain Defla, 20 °C à Boussada et à Mila, ainsi que 21 °C à Saida. De plus, des températures plus élevées marqueront Illizi et Ouled Djellal avec 26 °C, ainsi qu’à Ghardaia avec 27 °C.