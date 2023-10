Bulletin Météo Algérie de ce mercredi 18 octobre : temps chaud en perspective !

Après plusieurs jours de prévisions pluvieuses et automnales, ce mercredi 18 octobre 2023 annonce un changement considérable dans le paysage météorologique algérien. Après avoir récemment fait face à des averses pluvieuses, certaines régions du pays connaîtront désormais le retour d’une vague de chaleur qui rappelle la canicule estivale. Dans cet article, nous vous présentons les prévisions météorologiques détaillées de la journée. Découvrez ce que vous réserve cette journée ensoleillée pour en profiter au maximum.

Alors que l’automne commençait timidement à s’installer en Algérie, voilà que le thermomètre s’emballe pour annoncer une journée bien plus chaude que prévu. Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont prévu un épisode de temps chaud pour ce mercredi 18 octobre 2023, touchant de plein fouet les régions proche-côtières ainsi que les régions intérieures de l’Est du pays.

En outre, Météo Algérie a émis une alerte de vigilance jaune pour canicule, couvrant les wilayas de Béjaia, Mila, Guelma, Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, et El-Tarf. Cette alerte météo signifie que les températures prévues aujourd’hui seront en hausse au niveau de ces régions, ce qui pourrait avoir un impact sur la santé des citoyens et les activités en plein air, la vigilance reste donc de mise.

Météo Algérie : découvrez les températures de ce 18 octobre !

De plus, Météo Algérie nous offre un tableau des températures qui montre un mercure en nette hausse pour cette journée du mercredi. Les prévisions indiquent que les températures maximales varieront considérablement en fonction des régions du pays. Sur les côtes, les thermomètres oscilleront entre 26 et 38 °C, tandis que les régions intérieures enregistreront des températures comprises entre 27 et 36 °C. Au Sud du pays, attendez-vous à une chaleur intense, avec des températures allant de 31 à 40 °C.

En détaillant davantage, les prévisions météo prévoient une journée de 28 °C à Tenes, 32 °C à Alger et à Tlemcen, 35 °C à Jijel, et un impressionnant 37 °C à Annaba sur la côte. L’ONM nous informe également que Tebessa affichera 29 °C, Médea 30 °C, Chlef et Relizane 33 °C, et Mila 34 °C à l’intérieur des terres. Si vous vous trouvez dans le Sud, préparez-vous à des températures caniculaires, avec 33 °C à Djanet, 34 °C à Biskra, et 36 °C à Tindouf.

Ces prévisions détaillées mettent en évidence la nécessité de prendre des précautions en cas de chaleur extrême, notamment en restant hydraté, en évitant les expositions prolongées au soleil, et en prenant soin de ceux qui sont les plus vulnérables aux fortes chaleurs. Restez à l’écoute des mises à jour météo locales pour vous assurer de bien gérer cette vague de chaleur.