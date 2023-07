Bulletin Météo Algérie de ce mardi 25 juillet : que disent les prévisions ?

La canicule a frappé fort cette année ! Depuis le début du mois de juillet, des températures infernales ont affecté plusieurs wilayas. Pour ce mardi 25 juillet 2023, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont fait part de la persistance d’un temps chaud sur différentes régions du pays, aussi bien au Nord qu’au Sud. Dans cet article, découvrez les prévisions météo de la journée !

Dans son bulletin météo de ce mardi 25 juillet, Météo Algérie a prévu un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions Ouest et Centre du pays, et un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions sahariennes. Pour ce qui est des régions Est du pays, l’ONM a prévu un ciel généralement dégagé à partiellement voilé sur l’intérieur, les hauts plateaux et les Aurès.

À LIRE AUSSI : LOURD BILAN des incendies en Algérie : 15 MORTS d’après l’Intérieur ce 24 juillet

Météo Algérie : persistance d’un temps chaud ce mardi 25 juillet !

Par ailleurs, les services de Météo Algérie ont indiqué qu’un temps chaud persistera ce mardi sur les régions intérieures Ouest et Centre du pays. Ainsi que sur la frontière algéro-malienne vers le Sahara central, les Oasis et les régions de Tindouf. De plus, la même source a aussi fait savoir qu’un temps chaud continuera d’affecter les hauts plateaux Est et les Aurès.

Concernant les températures maximales prévues aujourd’hui, l’ONM a indiqué qu’elles oscilleront entre 30 et 38 °C sur les régions côtières, entre 36 et 44 °C sur les régions intérieures et entre 37 et 48 °C sur les régions sahariennes. Ainsi, Météo Algérie a prévu 31 °C à Tenes, 32 °C à Jijel, 36 °C à Alger, 37 °C à Annaba et 38 °C à Tlemcen. Ce mardi, le mercure affichera 36 °C à Tiaret, à Blida et à Mila, 39 °C à Mascara et à Djanet, 42 °C à Batna et 47 °C à Biskra et à In Salah.

À LIRE AUSSI : Feux de forêts en Algérie : plusieurs axes routiers fermés, la GN fait le point