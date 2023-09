Bulletin Météo Algérie de ce lundi 25 septembre : quel temps prévoir aujourd’hui ?

Avec l’arrivée de la saison automnale, les journées se raccourcissent, les températures commencent à baisser et les feuilles des arbres se parent de magnifiques teintes. Durant cette saison transitoire, les prévisions météorologiques sont variables avec des matinées fraîches et brumeuses suivies d’après-midi doux et ensoleillés, et parfois même des averses inattendues. En effet, l’automne reflète cette période de métamorphose où l’on peut s’attendre à tout, de la douceur au froid mordant. Dans cet article, découvrez ce que le temps vous réserve pour ce lundi 25 septembre 2023 !

Dans son bulletin météo de ce lundi, l’Office National de la Météorologie (ONM) a prévu un ciel dégagé en général sur les régions Nord du pays. Concernant les régions Sud du pays, les prévisions de Météo Algérie ont fait part d’un ciel généralement voilé le long de la frontière algéro-malienne vers le Sahara central et le Sahara oriental. Selon la même source, un ciel dégagé couvrira les autres régions de notre grand Sud.

Prévisions météo en Algérie : qu’en est-il des températures de ce 25 septembre ?

En outre, les services de l’ONM ont indiqué que les températures maximales prévues ce lundi 25 septembre 2023 oscilleront entre 26 et 29 °C sur les régions côtières, avec 26 °C à Tipaza et à Skikda, 27 °C à El Tarf et à Béjaia et 28 °C à Oran.

Aujourd’hui, la température avoisinera les 24 et 35 °C sur les régions intérieures. D’après Météo Algérie, le mercure affichera 27 °C à Tebessa, 28 °C à Guelma, 32 °C à Relizane, 33 °C à Chlef et 35 °C à Naama.

Enfin, il convient de noter que l’ONM a fait savoir que les températures maximales attendues ce lundi atteindront entre 31 et 45 °C sur les régions sahariennes, prévoyant 34 °C à Biskra, 37 °C à Djanet et 44 °C à In Salah.