Bulletin Météo Algérie de ce jeudi 26 octobre : quel temps fera-t-il aujourd’hui ?

L’automne s’installe peu à peu en Algérie ! D’ailleurs, le pays a accueilli le retour de la pluie dans certaines régions. Les signes de la saison sont incontestables : le vent souffle avec une légèreté rafraîchissante et les matinées apportent une fraîcheur qui invite à ressortir les gilets des armoires. C’est un moment où la nature se pare de couleurs chatoyantes, et où les préparatifs pour la saison froide commencent à occuper les esprits. Dans cet article, découvrez ce que la météo vous réserve dans les différentes régions du pays et préparez-vous à embrasser le charme de l’automne dans toute sa splendeur.

Dans le bulletin météo de ce jeudi 26 octobre 2023, l’Office National de la Météorologie (ONM) nous promet une journée qui s’annonce sous le signe de la clarté dans la plupart des régions situées au Nord du pays. En effet, les amateurs de ciel dégagé seront ravis de savoir que des conditions ensoleillées à partiellement voilées prévaudront sur l’ensemble de ces zones géographiques.

Cependant, la situation météorologique se profilera différemment au niveau des régions Sud du pays. Météo Algérie nous indique que des nuages auront leur moment de gloire, particulièrement au-dessus du Hoggar/Tassili et du Sahara central. Ces nuages pourraient apporter quelques variations dans le tableau céleste de cette partie du pays. Néanmoins, l’ensemble des régions sahariennes pourront aussi jouir d’un ciel principalement dégagé à partiellement voilé, de quoi ravir les habitants et les voyageurs.

Prévisions météo en Algérie : quelles sont les températures pour ce 26 octobre ?

Aujourd’hui, l’Algérie s’apprête à vivre une diversité de températures, reflétant la transition vers la saison automnale. Selon les dernières prévisions des services de Météo Algérie, les températures maximales varieront significativement selon les régions du pays. Sur les côtes algériennes, la journée s’annonce agréable, avec des températures qui oscilleront entre 16 et 31 °C. Un climat idéal pour ceux qui souhaitent profiter se promener en bord de mer. Ainsi, les prévisions météo incluent des valeurs telles que 26 °C à Tenes, 27 °C à Jijel, 28 °C à Tlemcen, 29 °C à Alger et 31 °C à Annaba.

À l’intérieur des terres, un air légèrement plus frais prévaudra, avec des maximales allant de 20 à 30 °C. L’automne se fait déjà ressentir avec ses couleurs chatoyantes et ses températures agréables. Parmi les prévisions pour la journée, on trouve 23 °C à Djelfa, 24 °C à Sétif, 25 °C à Khenchela, 27 °C à Mascara et 29 °C à Blida. Enfin, pour ce qui est des régions sahariennes, elles brilleront sous un soleil éclatant, avec des températures élevées. Les valeurs prévues oscillent entre 28 °C et 40 °C, avec 29 °C à Biskra, 32 °C à Tindouf et un impressionnant 35 °C à Illizi.