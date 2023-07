Bulletin Météo Algérie de ce 19 juillet : une nouvelle journée caniculaire en perspective ! 

Ce mercredi 19 juillet coïncide avec le 1er Moharam, marquant le début du nouvel an 1445 de l’Hégire. Que vous prévoyiez de passer la journée à la plage ou à la maison, il est essentiel de connaitre les prévisions météo du jour afin de bien vous préparer. Pour ce mercredi, la canicule continuera d’affecter différentes régions du pays, avec des températures frôlant les 47/48 °C.

Dans son bulletin météo de ce mercredi 19 juillet, l’Office National de la Météorologie (ONM) a prévu un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions Nord du pays et un ciel généralement dégagé sur les régions Sud. En outre, les services de Météo Algérie ont indiqué qu’un temps chaud, voire caniculaire affectera l’ensemble des régions Nord ainsi que le Nord des Oasis et la frontière algérie-malienne vers le Sahara central.

D’ailleurs, les températures maximales prévues aujourd’hui oscilleront entre 34 et 44 °C sur les régions côtières, entre 37 et 47 °C sur les régions intérieures et entre 38 et 48 °C sur les régions sahariennes. Avec 40 °C à Alger, 41 °C à Oran, 42 °C à Skikda, à Tébessa, à Tiaret et à Béjaia. Ce mercredi, le mercure affichera 43 °C à Médea, 44 °C à El Tarf et à Batna, 47 °C à Adrar et à Ouargla et 48 °C à Biskra.

Alerte canicule en Algérie : plusieurs wilayas placées en vigilance orange ce 19 juillet !

Dans un bulletin météorologique spécial (BMS), l’ONM a placé en vigilance orange « canicule » les wilayas de Tipaza, Ain Témouchent, Oran, Mostaganem, Alger, Boumerdès, Bejaïa,Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. Faisant savoir que les températures maximales oscilleront entre 40 et 44 °C, pouvant atteindre localement les 46/48 °C, et les températures minimales entre 28 et 32 °C. Selon les mêmes services, cette alerte restera valable ce mercredi, 19 juillet 2023.

En outre, le second BMS de Météo Algérie place en vigilance orange les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbés, Saïda, Mascara, Relizane, Chlef, Ain Defla, Médéa, Blida, Bouira, Tizi Ouzou, M’Sila, Mila, Constantine et Guelma. Où les températures maximales atteindront aujourd’hui entre 44 et 46 °C, pouvant frôler localement les 47/48 °C, et les températures minimales entre 30 et 34 °C.

Dans ce même sillage, il convient de rappeler que lors des épisodes de fortes chaleurs, il est important de bien s’hydrater et de boire de l’eau régulièrement. Il faut également fermer les volets des fenêtres pendant la journée, éviter de sortir entre 11h et 16h, utiliser une protection solaire et porter des vêtements en coton et se protéger la tête avec un chapeau ou une casquette.

À LIRE AUSSI : Canicule en Algérie : une vigilance rouge émise ce 18 juillet !