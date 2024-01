Bulletin Météo Algérie : ciel dégagé ou voilé, à quoi s’attendre ce mardi 16 janvier ?

Les conditions météorologiques demeurent stables pour les prochains jours, sans signe notable de perturbations. Cependant, un léger changement est à l’horizon, avec la possibilité de voir la pluie faire son retour dès ce week-end. Les prévisions météo pour ce mardi 16 janvier 2024 détaillent un tableau atmosphérique constant, invitant les citoyens à profiter de cette période de calme apparent. Dans les lignes qui suivent, plongez dans les détails des prévisions météorologiques, explorez les indices subtils laissant entrevoir le retour possible des précipitations, et anticipez les ajustements nécessaires dans votre planning quotidien.

Ce mardi, l’Office National de la Météorologie (ONM) dévoile un panorama atmosphérique détaillé. Selon son bulletin météo, les régions Nord du pays jouiront d’un ciel dégagé à partiellement voilé tout au long de la journée. Cependant, l’après-midi apportera quelques changements, avec une tendance à devenir progressivement voilé à localement nuageux dans les régions Ouest et Centre. Cette évolution météorologique prévue s’étendra jusqu’en soirée, touchant également les régions de l’Est.

En ce qui concerne les températures maximales de la journée, le bulletin météo de ce mardi offre une vue détaillée du thermomètre. Sur les zones côtières, le mercure devrait osciller entre 20 °C et 25 °C, créant ainsi un climat doux et agréable. Des valeurs spécifiques ajoutent une dimension locale aux prévisions, avec des températures de 20 °C à Skikda et à El Tarf, 22 °C à Béjaia, et 23 °C à Tipaza et à Oran.

Pour les régions intérieures, les températures maximales varient entre 16 °C et 24 °C, offrant une plage de valeurs confortables, mais légèrement plus modérées. Les habitants peuvent s’attendre à une diversité thermique, avec des prévisions de 16 °C à El Bayadh, 18 °C à Djelfa, 19 °C à Boussada, 21 °C à Blida et 22 °C à Mascara.

Météo Algérie : quel temps fera-t-il au Sud du pays ?

Du côté des vastes étendues des régions sahariennes, les prévisions de Météo Algérie dépeignent un ciel souvent voilé à localement nuageux sur le Sud-Ouest et le Nord du Sahara. Ces régions spécifiques pourraient ainsi être témoins d’une atmosphère partiellement voilée, laissant entrevoir des nuances changeantes au gré des conditions météorologiques.

D’autre part, pour les autres régions sahariennes, un ciel dégagé à partiellement voilé en général est anticipé. Cette diversité atmosphérique s’étend au-delà de la simple dichotomie entre clarté et voile, offrant une perspective météorologique intéressante pour les habitants de ces vastes contrées.

Enfin, pour ce qui est des températures du jour, l’Office National de la Météorologie (ONM) a fait savoir que le mercure devrait osciller entre 20 °C et 29 °C au niveau des régions sahariennes. Ainsi, ce mardi, la température atteindra les 22 °C à Tindouf et à In Amenas. Tandis qu’à Ouled Djellal, le mercure affichera 25 °C, offrant ainsi un climat agréable aux habitants de la région.