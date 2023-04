Bulletin Météo Algérie : ciel dégagé et temps chaud au Nord ce 11 avril

Pour ce mardi 11 avril 2023, le temps restera calme et stable sur l’ensemble du territoire national. Selon les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM), un ciel bleu couvrira le Nord du pays avec une légère hausse des températures, tandis que des nuages passagers marqueront certaines régions du Sud. Dans cet article, découvrez le bulletin météo pour ce mardi 11 avril.

Les services de Météo Algérie ont fait savoir qu’ « un temps relativement chaud marquera ce mardi, 11 avril 2023, les régions proches côtières et intérieures de l’Ouest du Centre-Ouest du pays ». En effet, d’après la même source, les températures maximales prévues aujourd’hui oscilleront entre 22 et 33 °C sur les régions côtières, entre 18 et 34 °C sur les régions intérieures et entre 27 et 36 °C sur les régions sahariennes.

Ainsi, l’ONM a prévu 22 °C à Jijel, 23 °C à El Tarf et à Tenes, 28 °C à Tipaza et 33 °C à Tlemcen. En outre, la température atteindra ce mardi les 23 °C à Khenchela, 24 °C à Guelma, 26 °C à Naama, 28 °C à Bouira et 31 °C à Mascara. Enfin, les mêmes services ont fait savoir que le mercure affichera 28 °C à Biskra, 29 °C à Laghouat et 33 °C à Tindouf.

Prévisions Météo Algérie : quel temps fera-t-il ce mardi ?

Un temps stable et printanier persistera ce mardi sur la majeure partie du pays, avec un ciel bleu, dégagé et ensoleillé. D’ailleurs, le bulletin météo de l’ONM a prévu « un ciel généralement dégagé sur les régions Nord ». Cependant, les prévisions de Météo Algérie pour ce mardi 11 avril indiquent qu’ « un ciel souvent voilé couvrira la région de Tindouf et de l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili ainsi que le Sahara oriental », tandis qu’ « un ciel généralement dégagé marquera les autres régions sahariennes ». Il est à noter que les services de Météo Algérie n’ont émis aucune alerte ni météo ni aucun bulletin météorologique spécial (BMS).