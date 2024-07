Bulletin Météo Algérie : ce lundi 8 juillet, un temps chaud persistera dans ces régions !

L’été continue de se faire sentir en Algérie, avec une hausse des températures et la persistance d’un temps chaud dans diverses régions du pays. Pour ce lundi 8 juillet, la canicule va encore frapper plusieurs wilayas du Sud. Voici tous les détails dans ce bulletin météo !

Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis un Bulletin Météo Spécial (BMS), plaçant en vigilance orange “canicule” les wilayas d’Adrar, In Salah, le Sud de Timimoun et Bordj Badji Mokhtar. Dans ces régions, le thermomètre affichera des valeurs maximales atteignant les 49 °C et des minimales allant de 34 à 38 °C. Cette alerte de niveau 2, en vigueur depuis samedi, restera encore valide ce lundi 8 juillet.

À LIRE AUSSI :

>> SEAAL : Coupure d’eau dans 19 communes jusqu’au mercredi 10 juillet

Outre cette alerte, Météo Algérie prévoit également un temps chaud sur les régions du Centre-Est, les hauts plateaux de l’Est ainsi que les Aurès. La chaleur persistera aussi le long de la bande frontalière algéro-malienne vers le Sahara central, ainsi que dans les régions de Béchar et des Oasis.

Prévisions météo en Algérie : temps et températures pour ce lundi 8 juillet !

Ce lundi, les températures maximales atteindront entre 25 et 32 °C sur les régions côtières, entre 27 et 42 °C sur les régions intérieures et entre 34 et 49 °C sur les régions sahariennes.

Le bulletin météo prévoit un ciel généralement dégagé sur l’ensemble des régions Nord du pays, permettant aux habitants de profiter du soleil tout au long de la journée. Cependant, les régions sahariennes auront un ciel dégagé à partiellement voilé, ajoutant une légère nuance à l’intensité de la chaleur dans ces zones.

À LIRE AUSSI :

>> Validation des inscriptions AADL 3 : Voici les deux cas de confirmation !

Par ailleurs, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont placé en vigilance jaune “pluie” et “orage” les wilayas de Tébessa, Khenchela, Djelfa, Laghouat et Ghardaïa. Ainsi que les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset et In Guezzam.

En plus des risques de précipitations, des vents violents et des vents de sable souffleront sur certaines régions ce lundi. Météo Algérie a placé en vigilance jaune les wilayas de Naâma, El Bayadh, Laghouat, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam.