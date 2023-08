Bulletin Météo Algérie : canicule, pluie, beau temps… que disent les prévisions de ce 8 août ?

La canicule fait son retour sur les régions Nord du pays, avec des températures avoisinant les 45 °C. En effet, les services de Météo Algérie ont placé en vigilance orange plusieurs wilayas du Nord-Ouest et ont prévu la persistance d’un temps chaud au Sud. Dans cet article, découvrez quelles sont les régions concernées !

Dans un bulletin météo spécial (BMS), l’Office National de la Météorologie (ONM) a placé en vigilance orange « canicule » les wilayas de Mascara, le Sud de Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Relizane, Chlef et Ain Defla. Où les températures maximales atteindront entre 43 et 45 °C et les températures minimales entre 26 et 30 °C. D’après la même source, cette alerte à la vigilance de niveau 2 restera valable à compter de ce mardi, et ce, jusqu’au jeudi 10 août.

La seconde alerte de Météo Algérie concerne le Sud de Mostaganem, le Sud d’Ain Témouchent et le Sud d’Oran, et prévoit des températures maximales oscillant entre 39 et 41 °C et les températures minimales entre 24 et 28 °C. Il convient de noter que ce BMS restera aussi en cours jusqu’au 10 août.

En outre, les services de l’ONM ont également prévu la persistance d’un temps chaud ce mardi de la frontière algéro-malienne vers le Sahara central et la région de Tindouf. Avec des températures maximales allant de 40 et 48 °C.

Météo Algérie : le bulletin de ce mardi 8 août !

Selon Météo Algérie, un ciel généralement dégagé couvrira aujourd’hui l’ensemble des régions Nord du pays. De plus, le bulletin météo de ce mardi prévoit un ciel souvent voilé de l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili et le long de la frontière algéro-malienne avec développement de cellules orageuses isolées, engendrant quelques averses de pluie à partir de la fin d’après-midi notamment sur l’extrême Sud. D’ailleurs, l’ONM a palcé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam et Tamanrasset.

Du côté du mercure, il faut savoir que la température atteindra aujourd’hui 30 °C à Annaba et à Tenes, 31 °C à Jijel, 35 °C à Alger et 39 °C à Tlemcen. Météo Algérie a aussi prévu 33 °C à Sétif, 37 °C à Khenchela, 40 °C à Bouira, 42 °C à Saida et à Djanet, 43 °C à Ouargla et à Béchar et 44 °C à Chlef.