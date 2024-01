BTP : des hommes d’affaires américains veulent lancer des projets en Algérie

Le ministre des Travaux publics, Lakhdar Rekhroukh, a reçu hier, mardi 23 janvier, à Alger, une délégation d’hommes d’affaires américains, conduite par David Wilhelm et Ismail Chikhoune, respectivement le président du conseil d’administration et le président du Conseil d’affaires algéro-américain (USABC).

Lors de cette réunion, les deux partis ont discuté de l’état des relations de coopération entre l’Algérie et les États-Unis dans le domaine des travaux publics et des infrastructures de base en vue de leur consolidation et de leur intensification.

🔵 À LIRE AUSSI : Algérie — États-Unis > les majors US des hydrocarbures sont à Alger

À cet égard, L. Rekhroukh a mis en avant les avantages qu’offre l’Algérie en matière d’investissements étrangers pour inciter les entreprises US à lancer des projets communs avec des partenaires nationaux dans le domaine des installations de base et des infrastructures.

Les arguments du ministre des Travaux publics pour convaincre les Américains

Pour mieux convaincre ses interlocuteurs, le ministre a mis en avant les grands projets structurants que l’Algérie a lancés dans le domaine des travaux publics et des infrastructures de base.

Il a notamment cité les projets d’envergures qui visent à renforcer les infrastructures portuaires, routières et ferroviaires. « Notre pays, a souligné Rekhroukh, avance à pas fermes vers le développement des infrastructures ferroviaires à travers le renforcement et la modernisation du réseau ».

🔵 À LIRE AUSSI > Exxon, Chevron et Oxy : les géants américains du pétrole arrivent en Algérie

Pour leur part, les membres de la délégation américaine ont exprimé leur volonté de « participer efficacement à la concrétisation du programme d’investissement en Algérie », car celui-ci « offre un cadre favorable à l’investissement », conclut le communiqué.