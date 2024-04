BTC Activé : YaniSport embarque Mehdi Zidane dans une aventure inédite en Algérie

YaniSport, figure montante du coaching sportif et des défis physiques, se lance dans une nouvelle aventure aux côtés de Mehdi Zidane, neveu de la légende du football Zinédine Zidane.

Alger – Aguemoune : c’est le défi sportif et personnel qui verra Mehdi Zidane parcourir 265 kilomètres à pied en moins de 5 jours (soit 55 km par jour), de la capitale Alger jusqu’au village de ses grands-parents.

Mehdi Zidane n’a jamais mis les pieds en Algérie et n’a jamais réalisé une telle performance physique. Cette aventure est avant tout un hommage à son père, enterré à Aguemoune. Le départ sera donné le 30 avril au Mémorial Maqam Echahid à Alger.

Le parcours de Mehdi Zidane s’étendra sur 265 km, traversant des paysages algériens à couper le souffle. De la vibrante capitale Alger aux charmes côtiers de Boumerdès, en passant par les montagnes verdoyantes de Tizi-Ouzou et Azazga, Mehdi découvrira la diversité et la beauté de l’Algérie. Son périple le mènera ensuite à Adekar, avant de culminer à l’Université Mira de Béjaïa, pour enfin atteindre sa destination finale : Aguemoune, le village où repose son père.

Cette course à pied à travers des conditions extrêmes (pas de tente, pas d’argent, pas d’autostop) sera suivie quotidiennement par YaniSport sur ses réseaux sociaux, permettant au public de vivre cette expérience unique et éprouvante.

En effet, YaniSport, le fameux coach sportif, accompagnera Mehdi Zidane tout au long de ce périple. Reconnu pour ses défis sportifs et son engagement humanitaire, YaniSport a notamment organisé avec succès « Les 100km d’Alger » en février dernier.

« Alger-Aguemoune » sera l’occasion pour lui de faire découvrir l’Algérie sous un angle inédit et de soutenir l’association caritative liée au grand-père de Mehdi Zidane.

Mais qui est YaniSport ?

YaniSport, préparateur physique et coach privé au Marriott Champs-Élysées, est un véritable passionné de sport qui insuffle son énergie et son expertise aux autres depuis son plus jeune âge. Il partage sa passion à travers ses réseaux sociaux et ses initiatives, encourageant ainsi ses abonnés à adopter un mode de vie actif et surtout, à se surpasser.

En tant qu’ambassadeur sportif de la chaîne Gulli, YaniSport organise régulièrement des défis et des rencontres sportives, insufflant une dose d’activité physique ludique et motivante auprès d’un large public.

Toujours en quête de nouveaux défis et de dépassement de soi, YaniSport a créé le concept innovant « La marche des champions ». Ce projet ambitieux l’a vu traverser la France à pied pour soutenir des associations caritatives œuvrant pour le bien-être des enfants.

L’année 2024 a été marquée par un nouveau challenge relevé avec brio : « LES 100 KMS D’ALGER ». Cette première course inédite en Algérie a rencontré un franc succès sur les réseaux sociaux et dans les médias, permettant à YaniSport de faire découvrir son pays d’origine sous un angle nouveau et de partager ses racines avec sa communauté.

YaniSport est plus qu’un simple coach sportif, c’est un véritable inspirateur qui incite les gens à sortir de leur zone de confort et à repousser leurs limites. Son énergie contagieuse, sa détermination et son engagement envers des causes nobles font de lui un modèle à suivre pour tous ceux qui aspirent à un mode de vie plus sain et plus épanouissant.