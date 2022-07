Bruxelles : le consulat d’Algérie met en place une nouvelle condition

Les Algériens qui résident en Belgique sont nombreux. Officiellement, les autorités comptent environ 18 000 personnes pour la plupart vivant à Bruxelles.

Ces Algériens, doivent souvent se rapprocher des institutions complétantes afin de renouveler leurs divers documents.

C’est dans ce cadre que le consulat général d’Algerie à Bruxelles a révélé de nouvelles directives. Un communiqué a été diffusé par le consulat le jeudi 30 juin 2022 sur sa page Facebook officielle. Il revient sur une mesure instaurée pour tous les services que propose celui-ci.

L’ensemble du système est déjà numérisé, et la plupart des démarches se font déjà via le site Internet du consulat. Cependant, le mode de paiement des taxes n’était pas prédéfini et le consulat était flexible quant à ça.

C’est à cette étape que le consulat général d’Algérie revient avec un changement. En effet, à partir du 1 juillet 2022, le paiement des droits de timbre se fera « uniquement par carte bancaire ». Les Algériens ne pourront donc plus payer en espèce lorsqu’ils voudront récupérer leurs documents comme le passeport, une procuration ou même un certificat de non mariage.

Belgique : le pays met fin aux restrictions sanitaires

Il y’a un mois, soit le 24 mai 2022 plus précisément la Belgique a annoncé la fin des restrictions de voyage imposées lors de la pandémie de la COVID-19.

L’ambassade de Belgique en Algérie a fait cette annonce via une publication diffusée sur sa page Facebook officielle.

Les voyageurs ne seront donc plus obligés de fournir un certificat de vaccination et de rétablissement ni de test de dépistage négatif à l’arrivée. Ils ne sont aussi plus dans l’obligation de renseigner en ligne puis de présenter un PLF, ni de faire

des tests les jours 1 et 7. La mise en quarantaine de 10 jours est elle aussi suspendue.

Néanmoins, l’ambassade a souligné que la levée de ces obligations ne s’applique pas aux personnes qui proviennent d’un pays à très haut risque (Variant of Concern). A noter qu’aucun pays ne figure actuellement sur cette liste.