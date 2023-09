Bruxelles célèbre le festival de la culture algérienne en Belgique

La Belgique se prépare pour célébrer le premier festival dédié à la culture algérienne à Bruxelles. Un événement organisé par la fondation Femmes d’Alger & d’Ailleurs (FAA) et qui se déroulera du 1er au 3 octobre 2023, dans la capitale belge.

La diversité et la richesse de la culture algérienne, sous tous ses aspects, seront la thématique de cet événement qui promet une célébration exceptionnelle.

Un festival dédié à la culture algérienne à Bruxelles

Pendant trois jours, les membres de la diaspora, mais aussi les citoyens belges, profiteront d’une ambiance animée du festival de la culture algérienne. La Turquie et l’Égypte seront les invités d’honneur de cette manifestation, qui a pour objectif de rendre la culture algérienne accessible à tout le monde.

Au programme du festival de la culture algérienne, des projections cinématographiques, des ateliers créatifs et de l’artisanat. L’événement promet aussi une immersion de la musique du Chaabi et du Hawzi, ainsi que des spectacles de danse.

La cérémonie d’ouverture sera animée par un groupe de Zarnadjia et un concert de la musique du Chaabi animé par l’artiste Areski. Par ailleurs, l’auteure et illustratrice algérienne, Saadia Tabti, présidera une conférence sur la découverte de l’artisanat.

La Turquie et l’Égypte invitées d’honneur du festival de la culture algérienne

Le festival se poursuivra avec la projection du film « 10949 Femmes », réalisé par Nassima Guessoum. Une exposition des tenues traditionnelles algériennes et des spécialités culinaires de chaque région sera également au programme et permettra aux Bruxellois de découvrir l‘Algérie de plus près.

Les festivités s’enchaineront ensuite avec des séances de dédicaces des deux écrivaines Hayat Kasdi et Saadia Tabti. La musique turque et égyptienne seront aussi au rendez-vous pour ambiancer le festival de la culture algérienne à Bruxelles.

Rappelons, le festival de la culture algérienne sera organisé du 1ᵉʳ au 3 octobre 2023, de 10h à 19h. Et ce, au niveau de la rue du Canal 12 à 1000 Bruxelles.

