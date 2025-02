Brussels Airport paralysé par une grève : les vols vers l’Algérie impactés

Un mouvement social national et une grève des contrôleurs aériens vont paralyser les aéroports belges ce jeudi 13 février 2025. En conséquence, aucun passager ne pourra décoller des aéroports de Bruxelles-Zaventem et de Charleroi.

Cette double mobilisation risque de provoquer d’importantes perturbations dans les programmes aériens et chambouler les plans de voyage de nombreux passagers.

Brussels Airport a informé ses passagers que tous les vols au-dessus de la Belgique et à l’aéroport de Bruxelles seront annulés, ce jeudi 13 février 2025. Et ce, en raison de la manifestation nationale organisée le jour même que la grève des contrôleurs aériens belges qui souhaitent protester contre la politique et les mesures du nouveau gouvernement fédéral.

Cette mesure débutera ce jeudi à partir de 6 h 45 du matin et doit être levée vers 22 h 15 du soir. Tous les vols au départ et à destination de l’aéroport de Bruxelles seront donc annulés. La direction générale de l’aéroport prévient que des perturbations sont attendues pour le vendredi, en raison du report des déplacements.

« Suite à la fermeture de l’espace aérien ce 13 février de 6 h 45 à 22 h 15, tous les vols à destination de Brussels Airport sont annulés entre 6 h 45 et 22 h 15. En raison de la grève d’autres services opérationnels, tous les vols au départ, y compris tôt le matin et le soir, sont annulés toute la journée« , indique un communiqué.

⚠ 13 Feb National #demonstration. Due to #strike at Air Traffic Controller skeyes on 13/02 and closing of #BE airspace, all flights above Belgium and at Brussels Airport are cancelled from 6.45 AM to 10.15PM on 13/02. No departing flight from Brussels Airport all day. Impacted… pic.twitter.com/02DM1jcCza

— Brussels Airport (@BrusselsAirport) February 12, 2025