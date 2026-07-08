Bruno Retailleau veut supprimer le droit du sol et durcir l’immigration en France

Le candidat LR pour les présidentielles françaises 2027, Bruno Retailleau, a dévoilé ses nouvelles propositions pour restreindre les flux migratoires en France. Deux mesures phares se détachent déjà : la réduction « drastique » du regroupement familial et la fin de l’automatisme des aides pour les étrangers.

Une nouvelle fois, Bruno Retailleau durcit le ton sur l’immigration. Le chef de file du parti Les Républicains (LR) se dit favorable à la suppression du droit du sol pour l’accès à la nationalité française. Il considère que la « contrepartie » de l’attribution de la nationalité à toute personne née sur le territoire français est « l’assimilation », dont il estime qu’elle « ne fonctionne plus ».

« Sur le droit du sol, je suis pour sa suppression », a-t-il affirmé dans un récent entretien accordé à la presse, largement consacré à l’immigration.

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Prôner la « fermeté migratoire »

L’ancien ministre français de l’Intérieur s’engage aussi à réduire drastiquement le regroupement familial, une procédure déjà compliquée pour de nombreux ressortissants étrangers en France.

« De même, je mettrai fin aux aides automatiques pour les étrangers qui arrivent en France : il faudra attendre cinq ans de présence légale et de travail pour pouvoir en bénéficier », a-t-il ajouté pour détailler ses nouvelles propositions sur l’immigration.

S’il est élu l’an prochain, il promet que la France rejoindra « la coalition d’Etats » qui prône la fermeté migratoire et dont fait partie l’Italie. En s’en prenant ouvertement au gouvernement socialiste de Pedro Sánchez, coupable à ses yeux d’avoir régularisé un demi-million de sans-papiers, il promet d’engager un bras de fer à l’échelle continentale. Son objectif ? Modifier les règles européennes pour restreindre strictement la validité des visas territorialisés au seul pays émetteur.

« L’avenir de l’Afrique n’est pas en Europe »

Par ailleurs, Bruno Retailleau assure que « l’avenir de l’Afrique n’est pas en Europe, mais sur le continent africain ». Selon lui, « le changement climatique ne sert pas de prétexte à un changement de civilisation ».

Plutôt que de chercher à paraître plus légitime que le RN sur l’immigration, Bruno Retailleau affirme vouloir avant tout « convaincre ». Le candidat LR balaie d’ailleurs toute obsession de concurrence : il assure ne pas se « lever tous les matins » avec l’objectif de critiquer Marine Le Pen ou Jordan Bardella.

Tout en accusant le Rassemblement national de verser dans la démagogie et l’inconstance idéologique, Bruno Retailleau joue la carte du pragmatisme parlementaire. S’il est élu président, pas question de trier les voix à l’Assemblée : si les députés RN ou les élus du bloc central votent ses réformes sur la justice et l’immigration, il s’en réjouira. Son argument ? Ces mesures de fermeté répondent, selon lui, à une attente massive des Français.

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