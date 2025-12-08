Bruno Retailleau : « le voile est un drapeau de l’islam radical »

Bruno Retailleau, ancien ministre français et président du parti Les Républicains, poursuit ses appels à interdire le port du voile dans l’espace public en France, mais aussi dans le sport. Sur le plateau de BFMTV, il déclare : « Le voile est un drapeau de l’islam radical ».

L’ancien ministre de l’Intérieur a réagi à la proposition de loi interdisant le port du voile et le jeûne pour les mineures, âgées de moins de 16 ans. Une proposition qui a d’ailleurs fait beaucoup de bruit au sein de la communauté musulmane, mais aussi parmi la sphère politique à l’hexagone.

Lors de cette intervention, Bruno Retailleau a une nouvelle fois plaidé pour une interdiction générale du port du voile, notamment dans les services publics, les universités et les compétitions sportives.

🟢 À LIRE AUSSI : Concert du Nouvel An annulé à Paris : un syndicat de police accuse… le match Algérie – Guinée



Bruno Retailleau : « C’est aux nouveaux venus de s’adapter à nous, à notre identité »

Lors de son interview sur le plateau de BFMTV, le président du parti Les Républicains a parlé de sujets variés, tels que Nicolas Sarkozy, l’Union des droites. Il a par ailleurs consacré une partie de cette intervention à évoquer ce qu’il qualifie de « l’islam radical ».

En effet, Bruno Retailleau se dit favorable à interdire le port du voile dans l’espace public français, en particulier lors des compétitions sportives et fédérales. Il choque encore en déclarant : « le voile est un drapeau de l’islam radical ». Une déclaration qui renforce sa lecture qui considère le voile, non pas comme une simple expression de foi, mais comme un étendard idéologique par essence incompatible avec la sphère publique en France.

D’ailleurs, il poursuit : « Ce n’est pas à nous de s’adapter, c’est aux nouveaux venus de s’adapter à nous, à notre identité ».

« Je pense que le voile est un drapeau de l’islam radical », affirme Bruno Retailleau pic.twitter.com/DpMmE2LDTu — BFM (@BFMTV) December 7, 2025

Le port du voile et le jeûne dans le collimateur des sénateurs de la droite

Un rapport sénatorial de la droite française propose 17 mesures « anti-islamisme », ciblant notamment l’interdiction du voile et du jeûne pour les mineurs de moins de 16 ans, ainsi que la neutralité religieuse des élus. Le rapport sénatorial Eustache-Brinio est issu de six mois de travail par 29 auteurs de la droite française.

En effet, il recommande l’interdiction du port du voile dans l’espace public pour les mineurs de moins de 16 ans, justifiée par la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio (LR) sur BFMTV pour éviter la « sexualisation » des petites filles. Le rapport préconise également l’interdiction du jeûne pour les moins de 16 ans, invoquant la « protection de l’enfance ».

De plus, les sénateurs proposent la neutralité religieuse obligatoire et l’interdiction des signes religieux ostentatoires pour les élus locaux. Il est recommandé d’interdire le port du voile pour les accompagnatrices de sorties scolaires et les signes religieux dans toutes les disciplines sportives.

Le rapport définit l’islamisme comme une « idéologie qui vise la transformation de la société française selon les normes religieuses radicales, constituant ainsi un projet séparatiste de long terme ». D’autres mesures incluent le renforcement de la lutte contre les mariages forcés et le rattachement de la délivrance des visas au ministère de l’Intérieur.

🟢 À LIRE AUSSI : La France veut interdire le voile et le jeûne pour cette catégorie

