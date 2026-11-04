« Il faut normaliser les relations » : Bruno Retailleau change de ton sur l’Algérie

Bruno Retailleau prêt à normaliser les relations franco-algériennes ? Invité ce mardi 3 novembre sur BFMTV pour la première émission « Vous Président », animée par Apolline de Malherbe et Maxime Switek, le candidat des Républicains à la présidentielle 2027 a surpris son auditoire. Connu pour sa ligne politique intransigeante, le patron de LR prend un virage inattendu en prônant un apaisement diplomatique avec Alger.

Invité ce mardi soir sur le plateau de « Vous Président », Bruno Retailleau a détaillé les grands axes de son programme. Pouvoir d’achat, mobilisation lycéenne, valeur travail, immigration ou encore relations avec l’Algérie : le candidat des Républicains a balayé les enjeux clés du scrutin.

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Bruno Retailleau veut normaliser les relations entre la France et l’Algérie

Connu pour son intransigeance et ses sorties offensives contre Alger, Bruno Retailleau a longtemps fait de la fermeté diplomatique l’un des piliers de son discours. Affirmant haut et fort qu’il ne laisserait « aucun pays humilier la France, pas même l’Algérie », le leader de la droite entendait marquer son territoire au cœur d’un contexte bilatéral particulièrement tendu. Cette ligne de conduite musclée répondait alors à une stratégie bien rodée : séduire l’imagerie d’une droite française tout en s’emparant des sujets brûlants que sont l’immigration, la mémoire et les enjeux énergétiques.

Pourtant, le candidat des Républicains semble aujourd’hui opérer un net virage politique. En déclarant désormais qu’il « faut normaliser les relations avec l’Algérie », Bruno Retailleau change radicalement de veste à l’approche de l’échéance présidentielle. Ce revirement spectaculaire tranche avec le ton martial qu’il affichait jusqu’alors et traduit une tentative de réinventer sa posture diplomatique, passant sans transition d’un bras de fer assumé à un appel à l’apaisement.

« Je sortirais la relation franco-algérienne de la situation dans laquelle Emmanuel Macron et Monsieur Tebboune l’ont mise, c’est-à-dire dans une relation mémorielle, dans une relation très affective. Je pense qu’il faut normaliser les relations de pays à pays, il faut sortir de ce registre mémoriel pour dire que chacun a des intérêts et trouver un terrain d’entente. »

« Il faut normaliser les relations avec l’Algérie », explique Bruno Retailleau, candidat LR à la présidentielle #VousPrésident https://t.co/ELMP4odAwY — BFM (@BFMTV) November 3, 2026

Un rapport de force assumé sur les réadmissions et les visas

Historiquement, Bruno Retailleau incarne une ligne partisane d’une fermeté absolue vis-à-vis d’Alger. S’opposant vivement à la politique d’apaisement mémoriel menée par Emmanuel Macron, qu’il a régulièrement qualifiée de « capitulation » ou de « repentance », le leader de la droite sénatoriale puis ministre de l’Intérieur a toujours soutenu que « la France ne devait plus courber la tête » ni se laisser « humilier » par Alger. Pour lui, la relation bilatérale ne doit plus reposer sur l’affect ou l’histoire coloniale, mais sur une strict défense des intérêts nationaux.

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Sur le plan institutionnel et migratoire, Bruno Retailleau a fait de la dénonciation de l’accord franco-algérien de 1968 l’un de ses combats emblématiques. Estimant que ce texte confère un statut dérogatoire obsolète et injustifié aux ressortissants algériens, il a réclamé à plusieurs reprises son abrogation pure et simple afin d’aligner l’Algérie sur le droit commun de l’immigration. Selon sa vision, le maintien de cet accord constitue un déséquilibre qui prive la France de la maîtrise de sa politique migratoire.

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