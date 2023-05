Brûlée vive en Algérie, la miraculée Ryma Anane se sent libre et restera en Espagne

Et qui ne se souvient pas de l’histoire de Ryma Anane brulée vive par son voisin, pour la seule et unique raison, avoir refusé de se marier avec lui ?. Il ne s’agit pas d’un scenario d’un film Bollywood, mais plutôt de la triste histoire d’une jeune enseignante de français, qui a osé dire Non à une demande de mariage.

En effet, cette histoire remonte à une matinée du mois d’octobre 2022, en déclinant cette demande de mariage, le prétendant en question a décidé de se venger en aspergeant la jeune femme d’essence et en allumant le feu pour l’incendier.

Suite à cette tentative de meurtre, Ryma a été transporté en urgence vers l’hôpital de Makouda à Tizi Ouazou, mais en vain. L’état de santé de cette dernière s’est dégradé davantage et a nécessité une prise en charge par un établissement hospitalier hautement spécialisé.

C’est ainsi que la famille et les proches de Ryma ont décidé de l’envoyer se soigner dans un hôpital en Espagne, une cagnotte a été lancée en ligne pour donner à la jeune femme la chance de vivre.

Brulée vive pour avoir refusé le mariage : l’état de santé de Ryma Anane s’améliore

Après avoir passé plusieurs mois dans l’hôpital La Paz en Espagne, Ryma arrive enfin à parler et à raconter son histoire, mais surtout les moments les plus douloureux de ce drame qu’elle a vécu. Après avoir passé deux semaines dans un coma, la jeune femme a été enfin réanimée.

Suite à son réveil, Ryma était anéantie et dans un état de santé qui reste encore critique. Dû notamment à ses brulures de stade 3 et 4 qui couvrent 70 % de son corps. Son réveil l’a désorientée. En effet, la jeune femme pensait qu’elle était mariée et avec un enfant. Selon les médecins espagnols, cette vision relève d’un mécanisme de défense assez courant créé par le cerveau du patient.

Pendant ce séjour en Espagne, Ryma n’était accompagné que par son frère qui parlait à peine le français. Heureusement, la jeune femme a reçu une aide inestimable de la part d’un couple de retraités espagnols, qui parle également le français, et qui sont venus en aide aux deux frères algériens après voir lu leur histoire.

Hospitalisé en Espagne, Ryma Anane se sent plus libre et en sécurité

En plus du soutien de ce couple, Ryma n’a pas oublié de remercier le personnel médical de l’hôpital La Paz, qui ont tous fait pour redessiner le sourire sur ses lèvres. En effet, dans son témoignage, la jeune femme s’est remémorée particulièrement de cette petite fête que le personnel médical a organisé autour de son lit, le 31 décembre 2022, alors qu’elle ne pouvait plus bouger. Ou encore de la fois où la jeune enseignante a souhaité faire un tour en plein rue de Madrid, les infirmiers l’ont alors amené dans un Mc Donald’s. Et ce, pour manger son premier repas après plusieurs mois d’hospitalisation.

À ce stade de son traitement, Ryma va beaucoup mieux, ses brulures se rétablissent petit à petit grâce à des soins de physiothérapie et la jeune femme arrive enfin à parler, mais aussi à marcher avec agilité. Aujourd’hui, la jeune femme pense à son avenir et aux possibilités qui s’offrent à elle pour rester en Espagne. Car, oui, Ryma souhaite rester dans ce pays, qui lui a donné le sentiment de sécurité et de liberté et lui a ouvert ses portes pendant les moments les plus difficiles de son existence. Elle songe même à enseigner les langues comme le français et l’anglais aux personnes qui en ont besoin.

| À LIRE AUSSI :

>> Drame en Algérie : elle se fait bruler pour avoir refusé un mariage

>> Brulée par son voisin, Ryma Anane hospitalisée en Espagne, va mieux