Brûlée vive dans la rue : une Algérienne tuée par son mari en France

Elle s’appelait Chahinaz, et elle avait 31 ans. Cette ressortissante Algérienne a été brûlée vive par son ex-mari en France. Chahinaz, mère de 3 enfants, a été tuée pendant la soirée du mardi dernier, à Mérignac, dans la banlieue Bordelaise. La jeune Algérienne a été assassinée de la plus horrible des manières, brûlée vive, par une personne qui était très proche d’elle, Son ex-conjoint.

Cette affaire fait froid dans le dos. Chahinaz courait dans la rue aux environs de 18 h 30, elle était poursuivie par son ex-mari qui était en possession « d’un fusil de calibre 12 et d’une ceinture de cartouches ». Le persécuteur tire, et Chahinaz reçoit les balles dans les jambes. Elle s’écroule. Son ex-mari, se tient debout près d’elle, l’asperge d’essence, et la brule vive.

Un crime atroce

« Alors que la victime était au sol, l’individu prenait un bidon dans une camionnette stationnée à proximité, aspergeait la femme d’un liquide et l’immolait par le feu », alerte le parquet dans un communiqué rapporté par le journal français Le Parisien. Mais le tueur ne s’est pas arrêté là. Il est retourné au domicile de sa victime et il y a mis le feu. Fort heureusement les enfants n’étaient pas à l’intérieur.

Le tueur, répondant aux initiales M.B, âgé de 44 ans, a été arrêté par la police et se trouve actuellement placé en garde à vue. Le mis en cause est « défavorablement connu des services de police et de l’autorité judiciaire « , indique la même source, il a avait a été condamné en juin 2020 à 18 mois de prison avec un mandat de dépôt pour « violences volontaires » sur sa conjointe.

Chahinaz quant à elle est arrivée d’Algérie il y a cinq ans. Elle a débarqué en France avec deux enfants d’un premier mariage, avant de mettre au monde un troisième bébé de son assassin. Chahinaz laisse derrière elle trois orphelins. Son meurtre odieux a fait réagir plus d’un, dont la ministre chargée de la Citoyenneté Marlène Schiappa qui a déclaré être « horrifiée par ce crime ignoble ».

Horrifiée par ce crime ignoble, j’adresse mon sincère soutien à la famille de la victime. Le combat contre les violences conjugales et les féminicides continue. Merci @PoliceNat33 pour leur intervention ayant permis d’interpeller le mis en cause.https://t.co/lCyH7kenaR — 🇫🇷 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) May 5, 2021

Un émouvant élan de solidarité a été observé en France. Outre un rassemblant qui eu lieu hier à 18 h 00, à l’avenue Carnot à Mérignac, des bienfaiteurs ont réussi à « clôturer la première cagnotte pour Chahinez (qu’elle repose en paix) en atteignant les 4 000 € ». Les dons récoltés seront « transférés en Algérie à ses parents pour les aider financièrement pour la suite de ce drame ». « Nous vous remercions pour cet élan de solidarité » a indiqué Chaima Lamtalsi, une proche de la victime.